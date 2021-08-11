موعد مباراة النصر ضد ضمك في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة
يستضيف نادي النصر في ملعبه مرسول بارك نادي ضمك في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2022.
لم يقدم النصر موسمًا جيدًا الموسم الماضي، حيث اكتفى بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، كما خرج مبكرًا من كأس الملك السعودي.
أما نادي ضمك، فقد نجح في البقاء في دوري المحترفين السعودي بعد حصوله على المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.
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وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة النصر ضد ضمك في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟
ما هو موعد مباراة النصر ضد ضمك؟
موعد مباراة النصر ضد ضمك هو يوم الجمعة القادم 13 أغسطس 2021، الموافق 5 محرم 1442 هجريًا.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة السابعة وخمس دقائق بتوقيت السعودية، السادسة وخمس دقائق بتوقيت مصر.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد ضمك؟
يمكنك مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك مجانًا بتقنية SD عن طريق مجموعة قنوات SSC وعبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.
كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في الباقات المخصصة للدوري السعودي.
ما هو تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي 2022؟
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|النصر - ضمك
|الجمعة 13 أغسطس 2021،
5 محرم 1443،
19:05 السعودية، 18:05 مصر
|SSC
|مرسول بارك
التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد
من المتوقع أن يعتمد المدرب مانو مينيزيس على التشكيل الآتي..
التشكيل | 4-2-3-1
وليد عبد الله
علي لاجامي - عبد الله مادو - فونيس موري - سلطان الغنام
بيتروس - عبد الله الخيبري
أنديرسون تاليسكا - فينسنت أبوبكر - جلال الدين ماشاريبوف
عبد الرزاق حمد الله