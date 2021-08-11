موعد مباراة النصر ضد ضمك في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر ضد ضمك في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي النصر في ملعبه مرسول بارك نادي ضمك في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2022.

لم يقدم النصر موسمًا جيدًا الموسم الماضي، حيث اكتفى بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، كما خرج مبكرًا من كأس الملك السعودي.

أما نادي ضمك، فقد نجح في البقاء في دوري المحترفين السعودي بعد حصوله على المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة النصر ضد ضمك في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة النصر ضد ضمك؟

موعد مباراة النصر ضد ضمك هو يوم الجمعة القادم 13 أغسطس 2021، الموافق 5 محرم 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة السابعة وخمس دقائق بتوقيت السعودية، السادسة وخمس دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد ضمك؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك مجانًا بتقنية SD عن طريق مجموعة قنوات SSC وعبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في الباقات المخصصة للدوري السعودي.

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي 2022؟

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - ضمك الجمعة 13 أغسطس 2021،

5 محرم 1443،

19:05 السعودية، 18:05 مصر SSC مرسول بارك

التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد

من المتوقع أن يعتمد المدرب مانو مينيزيس على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

وليد عبد الله

علي لاجامي - عبد الله مادو - فونيس موري - سلطان الغنام

بيتروس - عبد الله الخيبري

أنديرسون تاليسكا - فينسنت أبوبكر - جلال الدين ماشاريبوف

عبد الرزاق حمد الله