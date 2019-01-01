موعد مباراة النصر ضد الوحدة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ضد الوحدة في الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي 2019-2020، والقنوات الناقلة لها وما هو التشكيل المتوقع للفريقين؟

عمر خليل

تعود الحياة مجددًا إلى كرة قدم السعودية على صعيد الأندية، وذلك بانطلاق الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيكون عشاق الكرة على موعد مع الإثارة، عندما يحل النصر ضيفًا على الوحدة مساء الأحد 24 نوفمبر 2019، الموافق 27 ربيع الأول 1441 هجريًا على ملعب الملك عبد العزيز بمكة.

العالمي كان يعيش حالة مميزة قبل التوقف الدولي الأخير، حيث حقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري كان أبرزها على الإطلاق الفوز على الغريم التقليدي، الهلال، بهدفين من توقيع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، ليعود النصر من جديد إلى قمة ترتيب البطولة بالتساوي مع الزعيم.

في الوقت نفسه، فإن الوحدة وبعد تولي المدرب الأوروجويائي كارينيو مهامه الفنية، عاش تطورًا ملحوظًا في الأداء جعله في وصافة الترتيب بفترة من الفترات، غير أن الأمور وقبل التوقف الدولي قد ساءت نسبيًا بتلقيه هزيمتين متتاليتين من الشباب وكذلك الرائد.

الوحدة يتواجد حاليًا في المركز السابع برصيد 15 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 20 نقطة بالتساوي مع الهلال، لكن فارق الأهداف يجعل الأخير في صدارة ترتيب الدوري السعودي.

مباراة خاصة بالنسبة لكارينيو مدرب الوحدة، والذي أشرف على تدريب النصر في ولايتين من قبل وحقق معهما العديد من الإنجازات، إلى جانب أهمية المباراة بالنسبة للنصر حتى ينفرد بصدارة الترتيب في ظل انشغال الهلال بإياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني.

الآن سنتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد الوحدة، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين.

موعد مباراة النصر ضد الوحدة والقنوات الناقلة

براد جونز : الدوري السعودي حقق طفرة كبيرة ولم أتوقع هذا الحضور الجماهيري

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الوحدة - النصر ملعب الملك عبد العزيز بمكة الأحد 24 نوفمبر 2019،

25 ربيع الأول 1441،

18:20 بتوقيت السعودية، 17:20 بتوقيت مصر لم يحدد بعد KSA SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر

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لا يفتقد النصر أي لاعب حاليًا بسبب الإصابة والإيقاف، وستكون كل الخيارات متاحة أمام المدرب البرتغالي روي فيتوريا من أجل أن يقود فريقه للنصر الخامس على التوالي محليًا.

ويتوقع أن يعتمد فيتوريا على طريقته المعتادة (4-2-3-1) حيث يتواجد جونز في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي دفاعي مكون من سلطان الغانم ومايكون وعبد الله مادو وعبد الرحمن العبيد، مع بيتروس وعبد الله الخيبري في منتصف الميدان خلف ثلاثي هجومي مكون من نور الدين أمرابط وجوليانو ويحيى الشهري وأمامهم النجم الأول عبد الرزاق حمدالله.

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

سلطان الغانم - مايكون - عبد الله مادو - عبد الرحمن العبيد

بيتروس - عبد الله الخيبري

نور الدين أمرابط - جوليانو - يحيى الشهري

عبد الرزاق حمدالله



الغيابات والتشكيل المتوقع للوحدة

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سيدخل الوحدة المباراة وهو كامل العدد بعد تعافي بعض اللاعبين من الإصابة، فستكون كل الخيارات متاحة أمام كارينيو لتقديم مباراة تاريخية أمام النصر.

سيعتمد المدرب كارينيو على تشكيلته المعتادة بمصطفى زغيبة في حراسة المرمى ومن أمامه بوتيا وتبمكتي وفواز الصقور وعبد الله الزوي، ومن أمامهم وليد باخشوين وأنسيلمو خلف ثلاثي هجومي ماركو جوليرمي وأيمن الخليف وجودين خلف المهاجم الصريح نياكات.

التشكيل | 4-2-3-1