كم مرة فازت السعودية بكأس الخليج العربي؟

خليجي 24 ستنطلق بعد عدة أيام في قطر

تنطلق في الـ26 من نوفمبر الجاري بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ24 على الملاعب القطرية بمشاركة 8 منتخبات خليجية، وتستمر البطولة حتى الـ8 من ديسمبر القادم.

وبعدما كانت المشاركة مقتصرة على منتخبات قطر وعُمان واليمن والعراق والكويت، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين تراجعها عن قرار الانسحاب من البطولة لإقامتها في قطر وقررت المشاركة في خليجي 24.

جدول مباريات كأس الخليح 24 وترتيب مجموعات خليجي 24

ويتصدر منتخب الكويت قائمة المنتخبات الخليجية الأكثر فوزًا بكأس الخليج العربي برصيد 10 مرات، ومن ثم هناك منتخبات السعودية والعراق وقطر بفارق كبير، إذ لم يُتوج كل منها باللقب سوى 3 مرات.

وتُوج منتخبي الإمارات وعُمان بلقب خليجي مرتين فيما لم ينجح منتخبا البحرين واليمن في الفوز بلقب كأس الخليج العربي أبدًا.

كم مرة فاز منتخب السعودية بكأس الخليج العربي؟

فاز المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج العربي 3 مرات، أعوام 1994 و2002 و2003.

وقد حل الأخضر وصيفًا 7 مرات، أعوام 1972، 1974، 1992، 1998، 2009، 2010، 2014.

وتواجد منتخب السعودية في المركز الثالث 7 مرات أيضًا فيما حل رابعًا مرة واحدة كانت عام 1982.

اللقب الأول للسعودية .. خليجي 12 عام 1994

انتظر المنتخب السعودي طويلًا حتى تُوج بلقبه الأول في كأس الخليج العربي، إذ لم يفز بالبطولة سوى في نسختها الـ12 والتي أقيمت في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 16 نوفمبر 1994.

وأقيمت البطولة بمشاركة 6 منتخبات هي قطر والسعودية والإمارات والبحرين وعُمان والكويت، وقد أقيمت جميع المباريات على استاد مدينة زايد الدولي.

ولُعبت البطولة بنظام الدوري بين الفرق المشاركة ضمن مجموعة واحدة، ونجحت السعودية في إنهاء البطولة في الصدارة برصيد 9 نقاط (الفوز كان يُحتسب بنقطتين) بعدما حققت 4 انتصارات على قطر والبحرين وعُمان والكويت وتعادلت مع الإمارات.

وفاز السعودي فؤاد أنور والقطري محمد صوفي بلقب هداف البطولة برصيد 4 أهداف لكل منهما، فيما تُوج الإماراتي محمد علي بجائزة أفضل لاعب في خليجي 12 ومواطنه محسن مصبح بجائزة أفضل حارس مرمى.

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اللقب الثاني للسعودية .. خليجي 15 عام 2002

استضافت السعودية النسخة الـ15 من بطولة كأس الخليج العربي، ولم يُفوت الأخضر تلك الفرصة وحقق لقبه الثاني في البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 16 حتى 30 يناير 2002.

وأقيمت البطولة بمشاركة 6 منتخبات هي قطر والسعودية والإمارات والبحرين وعُمان والكويت، وقد استمر استبعاد منتخب العراق بعد حرب الخليج، وأقيمت جميع المباريات على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ولُعبت البطولة بنظام الدوري بين الفرق المشاركة ضمن مجموعة واحدة، ونجح الأخضر في تصدر المجموعة عند النهاية ليُتوج باللقب.

وقد جمع المنتخب السعودي 13 نقطة بالانتصار على قطر والإمارات وعُمان والبحرين والتعادل مع حامل اللقب "الكويت" 1-1. وكانت المباراة الأخيرة في البطولة بين السعودية وقطر بمثابة المباراة النهائية، إذ كان العنابي في الصدارة برصيد 12 نقاط مقابل 10 للسعودية.

الأخضر نجح بالفوز في تلك المباراة بنتيجة 3-1 وبأهداف عبد الله الجمعان وصالح المحمدي وطلال المشعل ليُتوج بلقب خليجي 15 على ملعبه وبين جمهوره.

وفاز العُماني هاني الضابط بلقب هداف كأس الخليج العربي 2002 بخمسة أهداف، وتُوج القطري جفال راشد بجائزة أفضل لاعب في خليجي 15 والسعودي محمد الدعيع بلقب أفضل حارس مرمى.

اللقب الثالث للسعودية .. خليجي 16 عام 2003

نجح منتخب السعودية في الحفاظ على لقب كأس الخليج العربي في البطولة التي أقيمت في الكويت خلال الفترة من 26 ديسمبر 2002 حتى 11 يناير 2004.

وأقيمت البطولة بمشاركة 7 منتخبات بعد انضمام منتخب اليمن لأول مرة للبطولة رغم أنه لا يطل على الخليج العربي، وشاركت منتخبات قطر والسعودية والإمارات والبحرين وعُمان والكويت واليمن في خليجي 16، وقد استمر استبعاد منتخب العراق بعد حرب الخليج، وأقيمت جميع المباريات على استاد نادي الكويت.

ولُعبت البطولة بنظام الدوري بين الفرق المشاركة ضمن مجموعة واحدة، ونجح الأخضر في تصدر المجموعة عند النهاية ليُتوج باللقب.

وقد جمع المنتخب السعودي 14 نقطة ليتفوق على البحرين صاحبة المركز الثاني بنقطة واحدة، فيما حل المستضيف منتخب الكويت في المركز السادس وقبل الأخير برصيد 5 نقاط.

وفازت السعودية خلال كأس الخليج العربي 2003 على الإمارات وعُمان والبحرين واليمن وتعادلت مع قطر والكويت.

وفاز البحريني طلال يوسف بلقب هداف كأس الخليج العربي 2003 بخمسة أهداف، وتُوج البحريني محمد سالمين بجائزة أفضل لاعب في خليجي 15 والعماني علي الحبسي بلقب أفضل حارس مرمى.