موعد مباراة النصر ضد الفيصلي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر ضد الفيصلي في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

بعد تعادل النصر مع ضمك 2-2، يحل العالمي ضيفًا على الفيصلي في الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2020-21 في مدينة الملك سلمان الرياضية.

يحتل نادي النصر المركز 14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 8 نقاط، ومنذ بداية الموسم فاز في مباراتين فقط وتعادل في اثنتين وخسر 6 مباريات من أصل 10 خاضهم في الدوري هذا الموسم.

أما الفيصلي فيحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة جمعهم من 9 مباريات، فاز في 3 وتعادل في 4 وخسر اثنتين، ولم يلعب مباراة الأسبوع العاشر التي ستكون ضد الفتح يوم الأحد 27 ديسمبر 2020.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة النصر ضد ضمك وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة النصر ضد الفيصلي؟

موعد مباراة النصر ضد ضمك هو يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 16 جمادى الأولى 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 5:55 بتوقيت مكة المكرمة، 4:55 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيصلي؟

تنقل مباريات الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة النصر والفيصلي عبر شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراةعن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.