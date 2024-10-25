موعد مباراة النصر القادمة في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام الجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يلتقي كل من النصر والتعاون ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس الملك السعودي "كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025" على ملعب الأول بارك.

ويدخل النصر المباراة بغرض الفوز ولاشيء سواه، لاستمرار حملته نحو تحقيق لقب محلي يعود به لمنصات التتويج وسط سيطرة هلالية ملحوظة على كل الألقاب..

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والتعاون في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة النصر والتعاون في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والتعاون في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 هو الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والتعاون على شاشتها.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.