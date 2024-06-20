تعود الكأس الأغلى، كأس الملك السعودي، إلى الواجهة مرة أخرى بموسم جديد يتطلع له عشاق كرة القدم بلهفة وانتظار.
الهلال حقق لقب كأس الملك السعودي في نسخته الماضية بعد الفوز على النصر في المباراة النهائية بضربات الجزاء.
واعتاد الجمهور السعودي على قرعة واحدة لتحديد مسار الفرق. في كأس الملك، ولكن منذ النسخة الماضية تقرر إجراء قرعة عقب كل دور وهو ما يعد بالكثير من الإثارة والجنون.
وفي التقرير الآتي نستعرض جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريدون معرفته.
ما هو نظام كأس الملك 2024-2025؟
كأس الملك شأنها شأن جميع مسابقات الكأس في العالم، تُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.
ما مواعيد مباريات كأس الملك 2024-2025؟
|الدور
|الموعد
|دور الـ 32
|22-25 سبتمبر 2024
|دور الـ 16
|28-29 أكتوبر 2024
|ربع النهائي
|6-7 يناير 2025
|نصف النهائي
|1-2 أبريل 2025
|النهائي
|لم يحدد بعد
ما نظام دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟
تنقسم الفرق المشاركة في بطولة كأس الملك السعودي 2024-2025 إلى قسمين، القسم الأول والذي يضم 15 ناديًا من دوري روشن السعودي، بجانب بطل دوري يلو، نادي القادسية.
أما القسم الثاني فيضم فرق دوري يلو الموسم الماضي عدا القادسية بجانب الثلاثي الهابط من دوري روشن وهم الحزم والطائي وأبها.
وسوف يواجه فريق القسم الأول نظيره من القسم الثاني.
ما الفرق المشاركة في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟
إليكم الفرق التي تشارك في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025
|القسم الأول
|القسم الثاني
|الهلال
|أبها
|النصر
|الطائي
|الأهلي
|الحزم
|التعاون
|العروبة
|الاتحاد
|الخلود
|الاتفاق
|العربي
|الفتح
|العدالة
|الشباب
|الفيصلي
|الفيحاء
|الباطن
|ضمك
|الجبلين
|الخليج
|النجمة
|الرائد
|الصفا
|الوحدة
|الجندل
|الرياض
|جدة
|الأخدود
|العين
|القادسية
|البكرية
ما هي القنوات الناقلة لكأس الملك السعودي 2024-2025؟
القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع موسم 2021-2022 وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.
يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.
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جدول مباريات كأس الملك السعودي 2023-2024 - دور الـ 32
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|البكيرية - الهلال
|22-25 سبتمبر 2024
|-
|نادي البكيرية
|أبها - التعاون
|22-25 سبتمبر 2024
|-
|نادي أبها
|الجبلين - الفتح
|22-25 سبتمبر 2024
|-
|الأمير عبد العزيز بن مساعد
|الخلود - الشباب
|22-25 سبتمبر 2024
|-
|نادي الخلود
|الأهلي - الجندل
|22-25 سبتمبر 2024
|-
|الجوهرة المشعة
|الاتفاق - العدالة
|22-25 سبتمبر 2024
|-
|الأمير محمد بن فهد
|الحزم - النصر
|22-25 سبتمبر 2024
|-
|نادي الحزم
|جدة - الرائد
|22-25 سبتمبر 2024
|-
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
|القادسية - العروبة
|22-25 سبتمبر 2024
|-
|الأمير سعود. بنجلوي
|الأخدود - العربي
|22-25 سبتمبر 2024
|-
|نادي الأخدود
|الاتحاد - العين
|22-25 سبتمبر 2024
|-
|الجوهرة المشعة
|الصفا - الرياض
|22-25 سبتمبر 2024
|-
|القوة
|الطائي - الخليج
|22-25 سبتمبر 2024
|-
|مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد
|الفيحاء - الباطن
|22-25 سبتمبر 2024
|-
|المجمعة
|الوحدة - الفيصلي
|22-25 سبتمبر 2024
|-
|مدينة الملك عبد العزيز الرياضية
|النجمة - ضمك
|22-25 سبتمبر 2024
|-
|نادي النجمة