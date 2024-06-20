كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

تعود الكأس الأغلى، كأس الملك السعودي، إلى الواجهة مرة أخرى بموسم جديد يتطلع له عشاق كرة القدم بلهفة وانتظار.

الهلال حقق لقب كأس الملك السعودي في نسخته الماضية بعد الفوز على النصر في المباراة النهائية بضربات الجزاء.

واعتاد الجمهور السعودي على قرعة واحدة لتحديد مسار الفرق. في كأس الملك، ولكن منذ النسخة الماضية تقرر إجراء قرعة عقب كل دور وهو ما يعد بالكثير من الإثارة والجنون.

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وفي التقرير الآتي نستعرض جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريدون معرفته.

ما هو نظام كأس الملك 2024-2025؟

كأس الملك شأنها شأن جميع مسابقات الكأس في العالم، تُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

ما مواعيد مباريات كأس الملك 2024-2025؟

الدور الموعد دور الـ 32 22-25 سبتمبر 2024 دور الـ 16 28-29 أكتوبر 2024 ربع النهائي 6-7 يناير 2025 نصف النهائي 1-2 أبريل 2025 النهائي لم يحدد بعد

ما نظام دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تنقسم الفرق المشاركة في بطولة كأس الملك السعودي 2024-2025 إلى قسمين، القسم الأول والذي يضم 15 ناديًا من دوري روشن السعودي، بجانب بطل دوري يلو، نادي القادسية.

أما القسم الثاني فيضم فرق دوري يلو الموسم الماضي عدا القادسية بجانب الثلاثي الهابط من دوري روشن وهم الحزم والطائي وأبها.

وسوف يواجه فريق القسم الأول نظيره من القسم الثاني.

ما الفرق المشاركة في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

إليكم الفرق التي تشارك في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025

القسم الأول القسم الثاني الهلال أبها النصر الطائي الأهلي الحزم التعاون العروبة الاتحاد الخلود الاتفاق العربي الفتح العدالة الشباب الفيصلي الفيحاء الباطن ضمك الجبلين الخليج النجمة الرائد الصفا الوحدة الجندل الرياض جدة الأخدود العين القادسية البكرية

ما هي القنوات الناقلة لكأس الملك السعودي 2024-2025؟

القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع موسم 2021-2022 وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

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جدول مباريات كأس الملك السعودي 2023-2024 - دور الـ 32