تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Cristiano Ronaldo Al Nassr 2024Getty
دوري روشن السعودي
team-logo
team-logo
شاهد مباريات دوري روشن عبر
أحمد مجدي

موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

دوري روشن السعوديالنصر v الأخدودالنصرالأخدود

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الأخدود في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستضيف النصر نظيره الأخدود في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأول بارك.

النصر يبحث عن انتصار يعيد له ثقته المحطمة بعد الخسارة من الاتحاد 2-1 في الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي..

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والأخدود في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 9 يناير 2025 على ملعب الأول بارك.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..

NEW SHAHID middle article strip 1920 * 300GOAL

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والأخدود على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
اشترك الآن

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
النصر - الأخدودالخميس 9 يناير 2025
20:00 السعودية، 19:00 مصر		SSC SPORTالأول بارك
إعلان