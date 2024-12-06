موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستضيف النصر نظيره الأخدود في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأول بارك.
النصر يبحث عن انتصار يعيد له ثقته المحطمة بعد الخسارة من الاتحاد 2-1 في الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي..
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والأخدود في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
ما موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 9 يناير 2025 على ملعب الأول بارك.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..
ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والأخدود على شاشتها.
لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|النصر - الأخدود
|الخميس 9 يناير 2025
20:00 السعودية، 19:00 مصر
|SSC SPORT
|الأول بارك