موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الخليج في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

حقق النصر نتيجة مخيبة للآمال بتعادله مع التعاون في الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي بهدف لمثله، ليواصل فريق المدرب ستيفانو بيولي التذبذب في النتائج..

لذلك للخروج من هذا المنوال حين يحل ضيفًا على الخليج في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الخليج والنصر في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الثلاثاء 21 يناير 2025 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت السعودية، الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر..

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ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الخليج والنصر على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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