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أحمد مجدي

موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

دوري روشن السعوديالنصر v القادسيةالنصرالقادسية

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد القادسية في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستقبل القادسية، نظيره النصر في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأول بارك.

النصر، يريد مواصلة الفوز والتقدم نحو المنافسة على الصدارة، في ظل تغريد الهلال خارج السرب بشكل تام دون أن ينهزم في أي مباراة حتى الآن.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والقادسية في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 22 نوفمبر 2024 على ملعب الأول بارك.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة البداية في تمام 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والقادسية على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
النصر - القادسيةالجمعة 22 نوفمبر 2024،
20:00 السعودية، 19:00 مصر		SSCالأول بارك
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