موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

لحساب الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي 2023-2024 يطمح النصر لمواصلة الإيمان بحظوظه في حصد لقب جديد يضاف إلى خزائن العالمي.
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يصطدم رفاق كريستيانو رونالدو في هذا الطموح بفريق الخليج ولاعبيه المميزين هذا الموسم بقيادة المصري محمد شريف.
المباراة التالية
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب
ما هو موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 4 نوفمبر 2023 على استاد الأول بارك.
وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والخليج على شاشتها.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|النصر - الخليج
|السبت 4 نوفمبر 2023،
21:00 السعودية، 20:00 مصر
|SSC HD
|الأول بارك
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