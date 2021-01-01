موعد مباراة النصر القادمة ضد العين والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام العين بملعب مرسول بارك في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل النصر على ملعبه مرسول بارك نظيره العين، في مباراة مثيرة ستقام بينهما لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيدخل النصر هذه المباراة وهو منتشٍ بالفوز الذي حققه على الأهلي في كلاسيكو الكرة السعودية بهدفين لهدف، وكذلك عودة الهداف عبد الرزاق حمدالله لمعانقة الشباك بعد فترة طويلة من الغياب.

في الوقت نفسه فإن العين في فترة سيئة للغاية، حيث يتذيل ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة ويعود آخر فوز لهم للرابع من فبراير الماضي على الاتفاق.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر والعين وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة النصر والعين؟

موعد مباراة النصر والعين هو الثلاثاء الموافق 6 مارس 2021، الموافق 3 شعبان 1442 هجريًا، بملعب مرسول بارك.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:40 بتوقيت السعودية، 17:40 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات كأس الملك، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة، يمكنك متابعتها عبر موقع جول في خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.