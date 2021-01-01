كارتيرون مع التعاون .. بداية ونهاية مهتزة وبينها مربع ذهبي وقهر الكبار

تعرف على ما قدمه كارتيرون مع التعاون قبل تدريب الزمالك

ساعات قليلة ويعود المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق التعاون السعودي، لتدريب فريقه السابق الزمالك، وذلك بعدما وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، تمهيدًا لتوقيعه على عقود تدريب الفريق الأبيض، في ظل اقتراب إقالة البرتغالي جايمي باتشيكو من تدريب الفارس الأبيض.

وبين مؤيد ومعارض، انقسمت الآراء بين جماهير الزمالك، حول تقبل فكرة عودة كارتيرون مرة أخرى، بعد واقعة رحيله المفاجئ، خلال استعدادات الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بمواجهتي الرجاء المغربي، حيث يرى البعض أنه هرب من المسؤولية وكان يجب عليه أن ينتظر حتى نهاية البطولة القارية على الأقل، والبعض الآخر التمس له العذر بأنه رحل بسبب أزماته مع رئيس النادي السابق مرتضى منصور.

كارتيرون رحل خلال شهر سبتمبر الماضي، ليتولى مهمة تدريب التعاون السعودي، في خطوة مفاجئة من جانب المدرب الفرنسي، وبعد تجربة لمدة 6 أشهر فقط، اقترب كارتيرون من العودة مرة أخرى لتدريب الزمالك، متنازلًا عن حقوقه المالية للنادي السعودي.

ما الذي حققه كارتيرون مع التعاون خلال فترة الـ6 أشهر، هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور التالية..

من صراع الهبوط إلى المربع الذهبي

تولى باتريس كارتيرون مهمة تدريب التعاون، بعدما أنهى بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، محتلًا المركز الثاني عشر، بفارق 3 نقاط فقط عن منطقة الهبوط، حيث عانى الفريق خلال الموسم الماضي.

وترك كارتيرون التعاون هذا الموسم، محتلًا المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري السعودي، خلف الشباب المتصدر بفارق 10 نقاط عنه، والهلال الوصيف والاتحاد الثالث.

ونجح كارتيرون في قيادة الفريق لتحقيق نتائج مميزة للغاية، ليفرض نفسه في المربع الذهبي للدوري السعودي، ويقترب من المنافسة على حجز مقعدًا به، ليعيد سكري القصيم مرة أخرى إلى دوري أبطال آسيا.

قاهر الكبار

نجح كارتيرون في قيادة فريق التعاون هذا الموسم، من أجل مناطحة الفرق الكبيرة، وذلك بعدما نجح في تحقيق نتائج مميزة أمام النصر والاتحاد والشباب والأهلي.

التعاون تحت قيادة كارتيرون فاز على النصر بهدف دون رد، وتعادل مع الاتحاد بهدف لمثله، وانتصر على الشباب متصدر الدوري برباعية دون رد، وحقق فوزًا كبيرًا على الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

ولعب التعاون رفقة كارتيرون 7 مباريات أمام الفرق الكبرى بالدوري السعودي، فاز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، خسر أمام الهلال والنصر والاتحاد.

إنجاز الآسيوي

بداية كارتيرون كانت في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث قاد الفريق في استكمال دور المجموعات، بالبطولة المجمعة التي أقيمت في قطر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.

كارتيرون واجه صعوبات كثيرة في بداية مشوار الفريق، بعدما تلقى خسارة قاسية على يد الشارقة الإماراتي بسداسية دون رد، ولكنه نجح في تحقيق الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد، ليحقق إنجازًا يحدث لأول مرة في تاريخ سكري القصيم.

ونجح كارتيرون في قيادة التعاون للصعود إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه، بعد مشاركة غير ناجحة في بطولة 2017، والتي ودع فيها الفريق البطولة من دور المجموعات.

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أرقام مميزة

نجح كارتيرون في تحقيق أرقام مميزة مع نادي التعاون هذا الموسم، حيث ترك الفريق وهو يمتلك ثاني أقوى خط دفاع بالدوري، بعدما تلقى 19 هدفًا فقط، خلف الهلال التي استقبلت شباكه 18 هدفًا.

المدرب الفرنسي ترك التعاون وهو في متأهلًا إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على ضمك بهدفين مقابل هدف، بالرغم من لعبه شوطًا كاملًا بـ10 لاعبين فقط، بسبب طرد ياسين برناوي.

نتائج التعاون آخر 10 مباريات

خلال آخر 10 مباريات لعبها التعاون بالدوري السعودي للمحترفين، حقق الفوز في 4 مباريات فقط، حيث تعادل في مباراتين، وخسر 4 مواجهات.

حقق 4 انتصارات على ضمك والوحدة والاتفاق وأبها، وخسر أمام الهلال والنصر والقادسية والاتحاد، وتعادل في مباراتين أمام الفيصلي والباطن.