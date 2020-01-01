موعد مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد القادسية في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل النصر على ملعب الأمير فيصل بن فهد نظيره القادسية، وذلك ضمن الجولة الرابعة من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعيش العالمي بداية متذبذبة للغاية على صعيد الدوري هذا الموسم نتيجة للإصابات وانخفاض المستوى، فهُزم في أول ثلاث مباريات وآخرهم أمام الشباب في الثواني الأخيرة بركلة جزاء بانيجا.

لا يمتلك النصر أي نقاط بعد ثلاث جولات، سجل يبدو كارثيًا لبطل النسخة قبل الماضية ووصيف النسخة الماضية، ما يجعل مباراة القادسية بمثابة الحياة أو الموت بالنسبة لكتيبة روي فيتوريا.

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من جهة أخرى فإن الصاعد الحديث للدوري الممتاز تمكن من الفوز في آخر جولتين على ضمك والتعاون رغم هزيمته في الجولة الأولى على يد الوحدة، الأمر الذي يُنذر النصر بأن مهمته ستكون صعبة للغاية.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة النصر والقادسية وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة النصر والقادسية؟

موعد مباراة النصر أمام القادسية هو السبت الموافق 7 نوفمبر 2020، الموافق 21 ربيع الأول 1442 هجريًا، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة النصر والقادسية مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.