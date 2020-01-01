فيديو .. عندما بلع ماجد عبدالله لسانه بسبب لاعب الهلال وبكى كل من في الملعب

دائمًا ما تكون هذه الإصابات بسبب الجو العام الخاص بالمباريات التي تكون شرسة جدًا

لا تخلو بعض مواجهات عملاقي الكرة السعودية الهلال والنصر من تعرض نجومهما لإصابات بالغة وبعضها لا زال عالقاً في أذهان محبي الفريقين مثل الاصابة القوية التي تعرض لها العديد من اللاعبين.

ودائمًا ما تكون هذه الإصابات بسبب الجو العام الخاص بالمباريات التي تكون شرسة جدًا في بعض الأحيان خاصة لو كان حاسمة للألقاب.

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نعود بالزمن إلى عام 1997، وبالتحديد في مباراتي المربع الذهبي بالمرحلة الأخيرة من تحديد بطل الدوري السعودي، هنا كان الديربي مثيرًا للغاية في مباراتين بين الهلال والنصر.

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اللقاء الأول جرى بالرياض على ملعب الملك فهد الدولي، تحت إدارة الحكم عمر المهنا، وانتهى بنتيجة التعادل الإيجابي هدفين لكل فريق سجلهما للهلال منصور الموينع، فيما سجل الغاني أوهين كينيدي هدفي النصر.

وشهدت هذه المواجهة لقطة لا تنساها جماهير الكرة السعودية، حين كاد النجم الأسطوري ماجد عبدالله يفقد حياته نتيجة بلع اللسان.

وكان ذلك عقب تسديدة قوية من لاعب الهلال عبدالله الشريدة، ليسقط ماجد عبدالله مغشيًا عليه ويثير الذعر في ملعب اللقاء بل إن بعض لاعبي المنافس بدأوا في البكاء، لكن تم تدارك الأمر والحفاظ على حياة أحد أهم النجوم في تاريخ الكرة السعودية.

يقول اللاعب السابق لنادي الهلال السعودي، عبدالله الشريدة "رحمة الله عليه" عن تلك اللقطة: "كانت محاولة تشتيت عادية جاءت في وجهه، لكنه فقد الوعي في وقتها، كان شيئا جديدًا علي تماما، لاعب مغمى عليه ولا يتنفس، كان موجودًا أحد أفضل أخصائي العلاج في العالم كله، كان له دورًا كبيرًا في تدارك الأمر".