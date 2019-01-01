موعد مباراة النصر ضد الفيحاء، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر ضد الفيحاء في الدوري السعودي 2019-20، الملعب، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

حوّل النصر تأخره بهدفين إلى فوز كبير بأربعة أهداف على ضمك، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

العالمي بذلك يواصل سلسلة انتصاراته وأدائه الممتع والمقنع، ولكن سينبغي عليه أن يمر باختبار صعب عندما يحل ضيفًا على الفيحاء في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة من المقرر لها أن تكون مساء السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 2 جمادي الأول 1441 هجريًا، على أن تُقام القمة على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية.

النصر يُريد أن يستمر في صدارته لجدول ترتيب الدوري، في ظل المنافسة القوية التي يلقاها من الأهلي، والمتوقع أن يلقاها من الهلال بعد عودته من ارتباطاته القارية والعالمية، ولكن الفيحاء لن يكون بالخصم الهيّن.

أصحاب الأرض سحقوا الاتحاد في الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدف، إلى جانب وجودهم المركز التاسع برصيد 16 نقطة، مما يُنذر بمهمة صعبة للغاية لكتيبة المدرب فيتوريا في سبيل الظفر بثلاث نقاط هامة في صراع الحفاظ على اللقب الأغلى.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد الفيحاء والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة النصر ضد الفيحاء والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الفيحاء - النصر ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية السبت 28 ديسمبر 2019،

2 جمادي الأول 1441

15:20 بتوقيت السعودية، 14:20 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر

يدخل النصر مباراة الفيحاء شبه مُكتملاً الصفوف بعد عودة الثلاثي سلطان الغنام، يحيى الشهري وفراس البريكان، ليصبح الفريق كاملاً بإستثناء استمرار غياب عبد الفتاح آدم بسبب الإصابة.

ويتوقع أن يعتمد فيتوريا على طريقته المعتادة (4-2-3-1) حيث يتواجد جونز في حراسة المرمى وأمامه قلبي الدفاع عبد الله مادو ومايكو بيريرا، بينما يتولى عبد الرزاق حمد الله مسؤولية الهجوم وخلفه الثلاثي أحمد موسى، جوليانو ونور الدين أمرابط.

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

عوض خميس - عبد الله مادو - مايكون بيريرا - سلطان الغنام

بيتروس - عبد الله الخيبري

أحمد موسى - جوليانو - نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمدالله



الغيابات والتشكيل المتوقع للفيحاء

لن يفقد الفيحاء أي عنصر سواء للإيقاف أو الإصابات وسيخوض الفريق المباراة بكامل قوته.

سيعتمد المدرب البرتغالي على أوراقه الأساسية لمحاولة الخروج بنتيجة إيجابية من هذا اللقاء، وسيدفع بالحارس مسلم الفريج وأمامه كلاً من جيجي وسامي الخيبري، وفي الأمام سيعتمد على روني فرنانديز وخلفه الثلاثي صامويل أوسو، عبد الله المطيري وأرسينيو نونيز.

التشكيل | 4-2-3-1