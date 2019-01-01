موعد مباراة النصر ضد العدالة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر ضد العدالة في الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

تعود عجلة كرة القدم السعودية للدوران من جديد، عندما يلتقي النصر بنظيره العدالة مساء يوم 19 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 22 ربيع الآخر 1441، في المباراة التي تُقام لحساب الجولة الثانية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الدوري السعودي كان موقوفًا بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج 24 والتي أُقيمت في قطر، لكن الأمور لم تكن على ما يرام قبل التوقف بالنسبة للنصر تحديدًا، والذي هُزِم من الوحدة بهدف نظيف.

العالمي يحتل صدارة الدوري بالتساوي مع الهلال بـ20 نقطة لكل منهما، وإن كان النصر يسبق الزعيم بمباراة لمشاركة الأخير في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

في الوقت نفسه، يعيش العدالة حالة صعبة حاليًا، حيث ينافس على البقاء في الدوري ويحتل المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط فقط.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد العدالة، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

موعد مباراة النصر ضد العدالة والقنوات الناقلة

براد جونز : الدوري السعودي حقق طفرة كبيرة ولم أتوقع هذا الحضور الجماهيري

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة النصر - العدالة ملعب الأمير عبد الله بن جلوي الخميس 19 ديسمبر 2019،

22 ربيع الآخر 1441،

17:35 بتوقيت السعودية، 16:35 بتوقيت مصر KSA SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر

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لا يفتقد النصر أي لاعب حاليًا بسبب الإصابة والإيقاف، وستكون كل الخيارات متاحة أمام المدرب البرتغالي روي فيتوريا من أجل أن يقود فريقه للنصر للفوز واستعادة طريق الانتصارات.

ويتوقع أن يعتمد فيتوريا على طريقته المعتادة (4-2-3-1) حيث يتواجد جونز في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي دفاعي مكون من سلطان الغانم ومايكون وعبد الله مادو وعبد الرحمن العبيد، مع بيتروس وعبد الله الخيبري في منتصف الميدان خلف ثلاثي هجومي مكون من نور الدين أمرابط وجوليانو ويحيى الشهري وأمامهم النجم الأول عبد الرزاق حمدالله.

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

سلطان الغانم - مايكون - عبد الله مادو - عبد الرحمن العبيد

بيتروس - عبد الله الخيبري

نور الدين أمرابط - جوليانو - يحيى الشهري

عبد الرزاق حمدالله

الغيابات والتشكيل المتوقع للعدالة:

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سيدخل العدالة المباراة وهو كامل العدد بعد تعافي بعض اللاعبين من الإصابة، فستكون كل الخيارات متاحة أمام العدالة لتقديم مباراة تاريخية أمام النصر.

سيعتمد المدرب على تشكيلته المعتادة بأيمن المثلوثي في حراسة المرمى وخط دفاع يقوده عبد العزيز علي ومرتضى محمد ومنتصف ملعب بقيادة أليو سيسيه وفي الأمام الهداف المدغشي تشارلز أندريا.

التشكيل | 4-2-3-1