موعد مباراة النصر الودية ضد الشعلة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر والشعلة الودية استعداداً لعودة الدوري السعودي بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

سيواجه فريق النصر نظيره الشعلة في ثاني مبارياته الودية استعداداً لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد حددت يوم الرابع من شهر أغسطس القادم موعدًا لعودة منافسات الدوري السعودي، الذي توقف منذ شهر مارس الماضي.

وخاض العالمي أولى مبارياته الودية أمام فريق الدرعية يوم الإثنين، وسيخوض مباراته الودية الثانية أمام الشعلة يوم الخميس المقبل.

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وسيتبقى للفريق ثلاث مباريات ودية أخرى قبل انتهاء معسكره، ستكون أمام الفتح والأنوار والرائد، على الترتيب.

وكان النصر يحتل المركز الثاني في ترتيب مسابقة الدوري قبل توقفها، برصيد 45 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صاحب الصدارة الهلال.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة النصر والشعلة الودية، والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة النصر والشعلة الودية؟

موعد المباراة الودية بين النصر والشعلة، هو يوم الخميس 16 يوليو 2020، الموافق 25 ذو القعدة 1441، وذلك على ملعب الملك فهد الدولي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر الودية ضد الشعلة؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD، لكن القناة حتى الآن لم تُعلن عن إذاعة مباراة النصر والشعلة.