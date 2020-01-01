موعد مباراة النصر ضد الرائد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الرائد في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل النصر على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضيفه الرائد مساء الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، الموافق 16 رجب 1441 هجريًا، في إطار الجولة 22 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نتائج العالمي بدأت في التراجع في الفترة الأخيرة بعد التعادل بشق الأنفس مع الأهلي والنتيجة المخيبة للآمال أمام الفيصلي، مما يُزيد الضغوط على كتيبة روي فيتوريا من أجل الانتصار على الرائد رغم الصعوبة المتوقعة للمباراة.

الضيوف هم أحد المفاجآت السارة في الدوري السعودي هذا الموسم، فالفريق يأتي في المرتبة السادسة برصيد 31 نقطة ويقترب رويدًا رويدًا من المربع الذهبي وبالتبعية فالنصر في انتظار مباراة صعبة للغاية قياسًا بما يقدمه الرائد حتى الآن هذا الموسم.

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وقد طفت أزمة عبد الرزاق حمدالله على الساحة في الآونة الأخيرة داخل أروقة النصر بعد رفضه الانصياع لقرار الغرامة المالية، ويبقى السؤال هل سيعود أمام الرائد أم يستمر غيابه الذي بدا تأثيره واضحًا أمام الفيصلي.

عبدالرزاق حمد الله - لا تطلب الاحترافية وتتعامل كهاو

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد الرائد والقنوات الناقلة..

موعد مباراة النصر ضد الرائد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة النصر - الرائد الأمير فيصل بن فهد الأربعاء 11 مارس 2020،

16 رجب 1441،

20:40 السعودية، 19:40 مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر

لا يزال موقف عبد الرزاق حمدالله غامضًا بسبب أزمته الأخيرة مع إدارة النصر، ولكن عدا ذلك جميع الخيارات متاحة أمام المدرب روي فيتوريا.

ومن المتوقع أن يعتمد النصر على تشكيلته المعتادة من خلال براد جونز في حراسة المرمى وأمامه مايكون وسلطان الغنام ومنتصف ميدان يقوده بيتروس وخط هجوم بقيادة نور الدين أمرابط وأحمد موسى.

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

سلطان الغنام - مايكون - عبد الإله العمري - عبد الرحمن عبيد

مختار علي - بيتروس

نور الدين أمرابط - يحيى الشهري - أحمد موسى

عبد الفتاح آدم

الغيابات والتشكيل المتوقع للرائد

لا يُعاني الرائد أي غيابات وستكون جميع الخيارات متاحة من أجل مباراة النصر.

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🔺طبق المدرب خلال التمرين عدد من الفقرات الفنية وكذلك تقسيمة على منتصف الملعب



🔺 تمرين غدا الاثنين سيكون الساعة 6:30 مساء بالنادي وسيكون ( مغلق ) عن الجمهور ووسائل الاعلام pic.twitter.com/adKCwBsg0T — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) March 8, 2020

ومن المتوقع أن يبدأ دوخة في حراسة المرمى، والعامري والفهد وبالوميك والشريمي في الدفاع، وفي الوسط الداودي وفرحان ودجوم، أما الهجوم فسيتواجد به الغامدي وفوزير وزين.

التشكيل | 4-2-3-1

عزالدين دوخة

محمد العامري - عبدالله الفهد - إيزيكيل بالوميك - محمد الشريمي

جلال الداودي - سلطان الفرحان - أرناو دجوم

محمد فوزير - رائد الغامدي - أحمد الزين