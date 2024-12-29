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بلال محمد

موعد مباراة المنتخب السعودي وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة

عمان v السعوديةكأس الخليجالسعوديةعمان

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ستاد جابر مبارك الحمد الصباح، مباراة هامة وقوية تجمع بين المنتخب السعودي، ونظيره العماني، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26.

وحجز المنتخب العماني، مقعده في نصف النهائي بعد تصدر المجموعة الأولى، بخمس نقاط عقب تعادله مع الكويت والإمارات، وفوز على قطر، وسيطمح لمواصلة مسيرته الجيدة في البطولة، وتكليل جهوده بالوصول للمباراة النهائية.

على الجانب الآخر الأخضر السعودي، احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، بست نقاط، وبعد خسارته في المباراة الأولى أمام البحرين، نجح في التغلب على اليمن، وخطف بطاقة التأهل من العراق في المباراة الأخيرة من دور المجموعات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة المنتخب السعودي، وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة...

جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والمجموعات

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ما موعد مباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 26 "؟

موعد مباراة السعودية وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 26 " ؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على عدد من القنوات العربية أبرزها قنوات الكأس وأبو ظبي الرياضية

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليقالملعب
السعودية - عمانالثلاثاء 31 ديسمبر 2024،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		SSC News HDفهد العتيبي

جابر مبارك الحمد الصباح

حمادة العنزي
الكويت الرياضية-
دبي الرياضيةعبد الله السعدي
الكأس-
عمان الرياضيةأحمد العجمي
أبو ظبي الرياضية-
الشارقة الرياضيةعبدالحميد الجسمي
البحرين الرياضية -

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام عمان في كأس الخليج العربي "خليجي 26":

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىنواف العقيدي
خط الدفاعياسر الشهراني - علي البليهي - علي لاجامي - سلطان الغنام
خط الوسطمحمد كنو - مصعب الجوير - عبد الإله المالكي
خط الهجومعبد الله الحمدان - عبد الإله هوساوي - عبد الله رديف

تشكيل عمان المتوقع أمام المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي "خليجي 26":

التشكيل| 4-5-1
حراسة المرمىإبراهيم المخيني
خط الدفاععلى البوسعيدى - محمد المسلمي - أحمد الخميسي - أمجد الحارثي
خط الوسطأرشد العلوي - حارب السعدي - جميل اليحمدي - زاهر الأغبري - عبد الرحمن المشيفري
خط الهجومعصام الصبحي
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