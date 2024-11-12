تعرف على جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 التي تقام في الكويت وترتيب مجموعات والقنوات الناقلة لمباريات خليجي 26.

أجريت قرعة كأس الخليج العربي 26 في 9 نوفمبر 2024 بالمدينة الكويتية، وذلك بعد أن تم اختيار دولة الكويت لتستضيف بطولة خليجي 26.

فاز منتخب العراق بكأس الخليج في نسخته الأخيرة التي أقيمت على أرضه، بعد أن تغلب على المنتخب العُماني في النهائي بنتيجة 3-2.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي رفقة اليمن، البحرين والمنتخب العراقي حامل اللقب، بينما يتواجد المنتخب الإماراتي والقطري برفقة عمان والبلد المستضيف للبطولة المنتخب الكويتي.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات خليجي 26 والمجموعات والقنوات الناقلة وأكثر.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 - النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب نهائي خليجي 26 الجمعة 3 يناير 2025، - ستاد جابر الأحمد الدولي

جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 - نصف النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، - ستاد جابر الأحمد الدولي أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، - ستاد جابر الأحمد الدولي

مجموعات كأس الخليج 26

المجموعة الأولى

الترتيب المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 الكويت 0 0 0 0 0 0 0 0 2 عمان 0 0 0 0 0 0 0 0 3 قطر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الإمارات 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية

الترتيب المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 البحرين 0 0 0 0 0 0 0 0 2 العراق 0 0 0 0 0 0 0 0 3 اليمن 0 0 0 0 0 0 0 0 4 السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات كأس الخليج 26

الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب الكويت - عمان السبت 21 ديسمبر 2024، - ستاد جابر الأحمد الدولي قطر - الإمارات السبت 21 ديسمبر 2024، - ستاد جابر مبارك الحمد الصباح العراق - اليمن الأحد 22 ديسمبر 2024،

17:25 السعودية، 18:25 الإمارات - ستاد جابر مبارك الحمد الصباح السعودية - البحرين الأحد 22 ديسمبر 2024،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات - ستاد جابر الأحمد الدولي

الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب عمان - قطر الثلاثاء 24 ديسمبر 2024،

17:25 السعودية، 18:25 الإمارات - ستاد جابر مبارك الحمد الصباح الإمارات - الكويت الثلاثاء 24 ديسمبر 2024،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات - ستاد جابر الأحمد الدولي اليمن - السعودية الأربعاء 25 ديسمبر 2024،

17:25 السعودية، 18:25 الإمارات - ستاد جابر مبارك الحمد الصباح البحرين - العراق الأربعاء 25 ديسمبر 2024،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات - ستاد جابر الأحمد الدولي

الجولة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب الإمارات - عمان الجمعة 27 ديسمبر 2024،

17:25 السعودية، 18:25 الإمارات - ستاد جابر مبارك الحمد الصباح الكويت - قطر الجمعة 27 ديسمبر 2024،

17:25 السعودية، 18:25 الإمارات - ستاد جابر الأحمد الدولي العراق - السعودية السبت 28 ديسمبر 2024،

17:25 السعودية، 18:25 الإمارات - ستاد جابر الأحمد الدولي البحرين - اليمن السبت 28 ديسمبر 2024،

17:25 السعودية، 18:25 الإمارات - ستاد جابر مبارك الحمد الصباح

القنوات الناقلة لخليجي 26

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 26 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..

القنوات الناقلة قنوات الكأس قناة الكويت الرياضية القناة الرياضية العراقية قناة البحرين الرياضية قناة أبو ظبي الرياضية 1 قناة عمان الرياضية قناة دبي الرياضية 1

سجل الفائزين بكأس الخليج العربي عبر التاريخ

حصدت الكويت البطولة 10 مرات كأكثر منتخب تُوج ببطولة كأس الخليج العربي، وفي الجدول الآتي قائمة أكثر الدول فوزًا باللقب.