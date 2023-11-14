موعد مباراة المنتخب السعودي وباكستان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي ضد باكستان في الجولة الأولى للدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

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انتهت مرحلة التجارب ودخل المنتخب السعودي بالفعل مرحلة الجد في مشواره نحو التأهل إلى منافسات بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

المنتخب السعودي يستضيف منتخب باكستان في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السابعة من المرحلة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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وتضم المجموعة السابعة من المرحلة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 إلى جانب السعودية وباكستان، منتخبي الأردن وطاجيكستان.

مواجهات الدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 تمتد خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى يونيو 2024، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يتأهلون إلى كأس آسيا 2027.

ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 آسيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي السطور التالية نتعرف عبر "GOAL.com" على موعد مباراة المنتخب السعودي ضد باكستان في الجولة الأولى من الدور الثاني في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي وباكستان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ؟

موعد مباراة المنتخب السعودي وباكستان في الجولة الأولى من الدور الثاني لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 هو يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 على ملعب عبد الله الدبل.

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة المنتخب السعودي وباكستان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

لم تعلن أي قناة عربية بعد عن حصوله على حقوق بث تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لكن من المرجح أن تنقل قناة SSC مباراة السعودية وباكستان، لكن داخل المملكة فقط.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - باكستان الخميس 16 نوفمبر 2023

19:30 السعودية، 18:30 مصر SSC1 HD عبد الله الدبل

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