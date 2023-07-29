ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 آسيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

بلال محمد
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تعرف على مواعيد ونتائج مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة، كذلك جدول ترتيب المجموعات ونظام التصفيات...

تتجه أنظار جميع المتابعين والمشجعين في آسيا للتصفيات الأبرز في القارة، والمؤهلة لأهم بطولة على مستوى العالم وهي كأس العالم 2026، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

لا تقتصر التصفيات على التأهل للمونديال فقط، بل تدمج معها التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027 في السعودية.

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد ونتائج مباريات تصفيات كأس العالم 2026 لقارة آسيا والقنوات الناقلة، كذلك ترتيب المجموعات لكل دور ونظام التصفية.

ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2026 آسيا؟

سيتم تقسيم تصفيات كأس العالم 2026، عن قارة آسيا إلى أربعة أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا من القارة الصفراء.

  • الدور الأول سيشارك به 20 منتخبًا وهم الأقل تصنيفًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسيتم توزيع الـ 20 منتخبًا على 10 مباريات بنظام الذهاب والإياب، في شهر أكتوبر 2023، ويتأهل الفائز إلى الدور الثاني.
  • وفي الدور الثاني سيشارك أعلي 26 منتخبًا في تصنيف فيفا، بالإضافة إلى المتأهلين من الدور الأول، سيتم تقسيمهم على 9 مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، وستكون مواجهات المجموعات في الفترة من نوفمبر 2023 وحتى يونيو 2024، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يتأهلون إلى كأس آسيا 2027.
  • وفي الدور الثالث، سيتم إجراء قرعة في عام 2024 سيتم توزيع فيها الـ 18 منتخبًا المتأهلين إلى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026، بينما يشارك أصحاب المركزين الثالث والرابع في الدور الرابع من التصفيات.
  • وفي الدور الرابع، كما ذكرنا سابقًا سيشارك به أصحاب المركزين الثالث والرابع من الدور الثالث، سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.
  • وستقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتين الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.

جدول تصفيات كأس العالم 2026 آسيا

الدورالموعد
الدور الأولأكتوبر 2023
الدور الثانيمن نوفمبر 2023 وحتى يونيو 2024
الدور الثالثلم يتحدد بعد
الدور الرابعلم يتحدد بعد

ما هي القنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2026 آسيا؟

لا توجد قناة محددة في الشرق الأوسط تنقل جميع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا، وتحدد القنوات الناقلة قبل كل مباراة وعادة ما تكون المباراة التابعة للمنتخب المستضيف.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2026 آسيا - الدور الثاني

المجموعة الأولى:

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1قطر00000000
2الهند00000000
3الكويت00000000
4(أفغانستان - منغوليا)00000000

المجموعة الثانية:

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1اليابان00000000
2سوريا00000000
3كوريا الشمالية00000000
4(مينامار - ماكاو)00000000

المجموعة الثالثة:

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1كوريا الجنوبية00000000
2الصين00000000
3تايلاند00000000
4(سنغافورة - جوام)00000000

المجموعة الرابعة:

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1عمان00000000
2قرغيزستان00000000
3ماليزيا00000000
4(الصين تايبية - تيمور الشرقية)00000000

المجموعة الخامسة:

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1إيران00000000
2أوزبكستان00000000
3تركمانستان00000000
4(هونج كونج - بوتان)00000000

المجموعة السادسة:

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1العراق00000000
2فيتنام00000000
3الفلبين00000000
4(إندونيسيا - بروناي)00000000

المجموعة السابعة:

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1السعودية00000000
2الأردن00000000
3طاجيكستان00000000
4(كمبوديا - باكستان)00000000

المجموعة الثامنة:

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الإمارات00000000
2البحرين00000000
3(اليمن - سريلانكا)00000000
4(نيبال - لاوس)00000000

المجموعة التاسعة:

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1أستراليا00000000
2فلسطين00000000
3لبنان00000000
4(المالديف - بنجلاديش)00000000

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2026 آسيا - الدور الأول

المباراةنتيجة الذهابنتيجة الإيابالنتيجة
أفغانستان - منغوليا---
مالديف - بنجلاديش---
سنغافورة - جوام---
اليمن - سيرلانكا---
ميانمار - ماكاو---
كمبوديا - باكستان---
الصين تايبيه - تيمور الشرقية---
إندونسيا - بروناي---
هونج كونج الصين - بوتان---
نيبال - لاوس---