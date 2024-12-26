تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد جابر الأحمد الدولي، مباراة قوية، تجمع المنتخب العراقي أمام نظيره السعودي ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

المنتخبان نجحا في الفوز على نفس الخصم "اليمن" بنفس فارق الأهداف "هدف واحد" بينما هزما من نفس المنتخب "البحرين" ولكن بفارق هدف واحد في حالة السعودية، وفي الحالة العراقية بفارق هدفين.

لذلك يملك السعوديون أفضلية تحقيق نتيجتين لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي، وهما نتيجتا التعادل أو الفوز، بقاء الوضع على ما هو عليه بالتعادل يعني أن السعودية ستتأهل في المركز الثاني.

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أما في حالة فوز السعودية فستتأهل أيضًا بالوصافة لأن البحرين ضمنت الصدارة، حتى لو تعرضت للهزيمة من اليمن في المباراة الأخيرة، في ظل تفوقها على الثنائي السعودية والعراق في المواجهات المباشرة.

في حالة هزيمة السعودية أمام العراق تخرج مباشرة، ويتأهل العراق إلى الدور الثاني وصيفًا للمجموعة خلف المنتخب البحريني.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 26" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والمجموعات

ما موعد مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 26 "؟

موعد مباراة السعودية والعراق في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم السبت 28 ديسمبر 2024، على استاد جابر الأحمد الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 26 " ؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على عدد من القنوات العربية أبرزها قنوات الكأس ودبي الرياضية وSSC.

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب السعودية - العراق السبت 28 ديسمبر 2024،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات SSC News HD فهد العتيبي جابر الأحمد الدولي راشد الدوسري الشارقة الرياضية موسى عيد دبي الرياضية رؤوف خليف الكأس 1 خليل البلوشي عمان الرياضية شبيب الحبسي البحرين الرياضية HD 2 حمد الشملان

تشكيل السعودية المتوقع أمام العراق في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

من المتوقع أن يدخل المدرب هيرفي رينارد المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى نواف العقيدي خط الدفاع ياسر الشهراني - علي البليهي - علي لاجامي - سلطان الغنام خط الوسط محمد كنو - مصعب الجوير - عبد الإله المالكي خط الهجوم عبد الله الحمدان - عبد الإله هوساوي - عبد الله رديف

تشكيل العراق المتوقع أمام السعودية في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

من المتوقع أن يدخل المدرب خيسوس كاساس علي المباراة بالتشكيل التالي:-