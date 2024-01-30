أخفق المنتخب السعودي فيما تطلع إليه أنصاره الذين كانوا يرغبون في حصد النجمة الآسيوية الرابعة في تاريخهم، حين خرج الأخضر بقيادة مدربه روبرتو مانشيني من دور الـ 16 أمام منتخب كوريا الجنوبية.
ويعود الأخضر السعودي للجدولة الاعتيادية خارج البطولة، حيث ينتظر في شهر مارس مواجهة لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 ضد منتخب طاجكستان.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة بعد الخروج من كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة ضد طاجكستان في تصفيات كأس العالم 2026.
جدول مباريات وترتيب مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026
ما موعد مباراة السعودية وطاجكستان في تصفيات كأس العالم 2026؟
تقام مباراة السعودية وطاجكستان في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الخميس 21 مارس 2024. على ملعب الأول بارك.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية وطاجكستان في تصفيات كأس العالم 2026؟
تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026 على شبكة قنوات ssc.
هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الملعب
|السعودية - طاجكستان
|الخميس 21 مارس 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|SSC
|الأول بارك