تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم 2026 لقارة آسيا، وما هي القنوات الناقلة لمباريات الأخضر وما هو نظام التصفيات؟

قدم المنتخب السعودي، مستويات مميزة في كأس العالم 2022، بالرغم من الخروج المبكر، إلا أنه تمكن من الفوز على منتخب الأرجنتين بطل العالم، وكان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

والآن يبدأ المنتخب السعودي، مشواره في التأهل إلى كأس العالم 2026، والذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، ويحلم الأخضر بمواصلة نجاحاته والوصول إلى المونديال من جديد وتقديم أداء يرضي جماهيره.

ويبدأ منتخب السعودية، مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، من الدور الثاني.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026

ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2026 آسيا؟

سيتم تقسيم تصفيات كأس العالم 2026، عن قارة آسيا إلى أربعة أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا من القارة الصفراء.

الدور الأول سيشارك به 20 منتخبًا وهم الأقل تصنيفًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسيتم توزيع الـ 20 منتخبًا على 10 مباريات بنظام الذهاب والإياب، في شهر أكتوبر 2023، ويتأهل الفائز إلى الدور الثاني.

وفي الدور الثاني سيشارك أعلي 26 منتخبًا في تصنيف فيفا، بالإضافة إلى المتأهلين من الدور الأول، سيتم تقسيمهم على 9 مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، وستكون مواجهات المجموعات في الفترة من نوفمبر 2023 وحتى يونيو 2024، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يتأهلون إلى كأس آسيا 2027.

وفي الدور الثالث، سيتم إجراء قرعة في عام 2024 سيتم توزيع فيها الـ 18 منتخبًا المتأهلين إلى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026، بينما يشارك أصحاب المركزين الثالث والرابع في الدور الرابع من التصفيات.

وفي الدور الرابع، كما ذكرنا سابقًا سيشارك به أصحاب المركزين الثالث والرابع من الدور الثالث، سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

وستقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتين الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات السعودية في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026 على قنوات SSC، بالإضافة إلى منصة شاهد.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2026 – الدور الثاني

أسفرت قرعة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة السابعة من الدور الثاني، من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عن قارة آسيا، برفقة كل من الأردن، طاجيكستان، والفائز من مباراة كمبوديا وباكستان.