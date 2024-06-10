موعد مباراة المنتخب السعودي ضد الأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب السعودي مباراة هامة ضد منتخب الأردن ضمن الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ويدخل "الأخضر" المباراة وعينه على النقاط الثلاثة داخل الديار لضمان التأهل كمتصدر إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم، على الجانب الأخر يحتاج المنتخب الأردني للفوز للوصول للنقطة 13 ليتعادل مع منتخب السعودية في عدد النقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة المنتخب السعودي ضد الأردن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.
ما موعد مباراة المنتخب السعودي ضد الأردن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟
تقام مباراة المنتخب السعودي ضد الأردن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 على ملعب الأول بارك.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.
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ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد الأردن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟
تذيع قنوات الكأس مباراة المنتخب السعودي ضد الأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وسيتم إذاعة لقاء السعودية والأردن من خلال قناة ALKASS 1، بتعليق خالد الحدي.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|المعلق
|السعودية - الأردن
|الثلاثاء 11 يونيو 2024
21:00 السعودية ومصر
|ALKASS 1
|الأول بارك
|خالد الحدي
التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي أمام الأردن في تصفيات كاس العالم 2026
من المتوقع أن يدخل المدرب روبرتو مانشيني المباراة بالتشكيل التالي:-
التشكيل: 4-3-3
|حراسة المرمى
|محمد العويس
|خط الدفاع
|متعب الحربي - علي لاجامي - علي البليهي - سعود عبد الحميد
|خط الوسط
|محمد كنو - فيصل الغامدي - سامي النجعي
|خط الهجوم
|سالم الدوسري - عبد الرحمن غريب - فراس البريكان