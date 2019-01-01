موعد مباراة المغرب ضد بنين، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب المغرب ضد منتخب بنين في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد السلام أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين منتخب المغرب ومنتخب بمين يوم الجمعة يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 2 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات دورالـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019.

حقق أسود الأطلس العلامة الكاملة فى كأس الأمم الإفريقية بعد تحقيق فوز صعب على حساب منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وكان المنتخب المغربي قد حقق الفوز أمام منتخب ناميبيا بهدف دون رد في افتتاح مشواره في البطولة الإفريقية، وفى الجولة الثانية حقق فوز صعب على المنتخب الإفواري ليضمن تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة، وبهذه النتيجة تأهل رفقاء حكيم زياش للدور ثمن النهائي، وأصبحوا على صدارة المجموعة الرابعة.

يدخل منتخب بنين فى المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فحتى الآن خاض الفريق ثلاث مباريات في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، لن ينجح المنتخب البينيني في تحقيق الفوز فى أي مباراة وانتهت جميعاً بالتعادل، ويضمن تأهله رسمياً إلى دور الـ16 ضمن أحسن 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث

تعرف على ترتيب مجموعة وموعد مباراة المغرب في دور الـ 16 من كأس امم أفريقيا 2019

موعد مباراة المغرب ضد بنين والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة المغرب - بنين استاد السلام الجمعة 5 يوليو 2019 ميلادياً،

2 ذو القعدة 1440 هجرياً، 18:00 مصر، 19:00 السعودية لم يتم تحديد beIN SPORTS Max HD 1





الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب المغرب

المركز قائمة منتخب المغرب حراسة المرمى منير المحمدي، ياسين بونو، رضا التكناوتي الدفاع نبيل درار، نصير المزراوي، أشرف حكيمي، مروان دا كوستان غانم سايس، يونس عبدالحميد، المهدي بنعطية، الوسط مبارك بوصوفة، كريم الأحمدي، يونس بلهندة، فيصل فجر، حكيم زياش، يوسف آيت بن ناصر، سفيان بوفال، أمين حارث، مهدي بورابيا، نور الدين امرابط، الهجوم يوسف النصيري، خالد بوطيب، أسامة ادريسي.

لا يوجد غيابات في صفوف منتخب المغرب في مباراة بنين في دور الـ16 بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب هيرفي رينارد.

مجموعة كانت مليئة بالضحكات من اللاعبين والجماهير 😁

📸أفضل صور ولقطات المجموعة 4⃣ في دور المجموعات📸

🇲🇦🇨🇮🇿🇦🇳🇦#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/Z5fMGCHStw — CAF - عربي (@caf_online_AR) July 4, 2019

من المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي بطريقته المعتادة وسيدفع بالحارس ياسين بونو، وسيعتمد على غانم سايس ومروان دا كسوتا كثنائي قلب دفاع، وأمامهم كريم الأحمدي ومبارك بوصوفة في مركز خط الوسط المدافع، وسيقود خط الهجوم يوسف النصيري وخلفه الثلاثي نور الدين امرابط، يونس بلهندة، حكيم زياش.

التشكيل | 4-2-3-1

ياسين بونو

أشرف حكيمي - غانم سايس - مروان دا كوستا - نصير مزراوي

كريم الأحمدي - مبارك بوصوفة

نور الدين امرابط - يونس بلهندة - حكيم زياش

يوسف النصيري

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب بنين

المركز قائمة منتخب جنوب أفريقيا حراسة المرمى فابيان فارنول، ساتورنين آلاجبى، شريف دين كاكبو الدفاع خالد أدينون، جونيور سالومون، ديفيد كيكى، سيدو بارازى، إيمانويل إيمورو، رودريج فاسينو، أوليفير فيردون، مواز أديليهو الوسط ستيفان سيسينيون، جوردان أديوتى، سيسى دالميدا، تيدجانى عناني، ماما سيبو، رودريج كوسى الهجوم مايكل بوتى، جودل دوسو، ديفيد دجيجلا، ستيف مونى، سيجبى أزانكبو، سيبيو سوكو.

لن يغيب عن منتخب بنين أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في هذا اللقاء، وستكون جميع أوراق المدرب ميشيل دوسويي جاهزة لخوض هذه المواجهة.

لا قاسم مشترك بين هذه الصور، لكنها فقط أعجبتنا 😄 pic.twitter.com/pi2UCDRk4G — CAF - عربي (@caf_online_AR) July 4, 2019

سيبدأ المدرب الفرنسي بنفس طريقته المعتاد عليها مع الفريق في المباريات السابقة، وسيدفع بأوليفير فيردون وخالد أدينون في قلب الدفاع، وسيعتمد على مهاجم وحيد وهو ستيف موني في الأمام.

التشكيل | 4-1-4-1

ساتورنين آلاجبى

ديفيد كيكى - أوليفير فيردون - خالد أدينون - سيدو بارازى

جوردان أديوتى