مواجهات الماضي| بنين لم تسجل هدفاً رسمياً في شباك المغرب

المنتخب المغربي يخوض معركته متسلحاً بالتاريخ..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

يلتقي المنتخب المغربي متصدر المجموعة الرابعة بمنتخب بنين ثالث المجموعة السادسة ضمن منافسات دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا.

تاريخياً تلك هي المباراة الرسمية الرابعة التي تجمع بين المنتخبين، والثانية في كأس أمم إفريقيا.

المواجهة الأولى أتت في الخامس والعشرين من أكتوبر عام 1992 في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 1994، حيث فاز المنتخب المغربي بهدف نظيف سجله رشيد الداودي خارج الديار.

المواجهة الثانية أتت في جولة الإياب في المغرب، في يوم 31 يناير 1993، وفاز المنتخب المغربي بخماسية نظيفة سجلها محمد الشاوش "هدفين" والطاهر الخلج ولحسن أبرامي وعبد الكبير مزيان.

أما المواجهة الثالثة عموماً والأولى في أمم إفريقيا أتت في بطولة 2004 في تونس، بدور المجموعات حين فاز المنتخب المغربي برباعية نظيفة لمروان الشماخ ويوسف المختاري وعبد السلام وادو وطلال القرقوري.

المنتخب المغربي سجل رسمياً في شباك بنين 10 أهداف وحافظ على نظافة شباكه، ولكن المنتخب البنيني سجل مرتين في شباك المغرب في مباراتين وديتين.

الأولى في أغسطس 2008 وشهدت فوز المغرب 3-1 بأهداف حسين خرجة ويوسف السفري ومنصف زرقة مقابل هدف رزاق أوموتويوسي. أما الثانية فأتت في نوفمبر 2014، وشهدت فوز ساحق للمغرب 6-1 بأهداف نور الدين امرابط وعبد الرزاق حمد الله وعمر القادوري وأيوب الخاليقي ومروان الشماخ.

المباراة تقام في الخامس من يوليو الجاري، في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.