موعد مباراة الفيصلي ضد النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الفيصلي ضد النصر في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لاستقبال مباراة كبيرة تجمع بين الفيصلي والنصر، ضمن ثاني مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

النصر كشر عن أنيابه مبكرًا وتمكن من الفوز على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، وسيعمل على مواصلة الانتصارات والأداء المميز، للمنافسة على اللقب الثمين.

على الجانب الآخر، الفيصلي استهل مشواره بتعادل ثمين أمام الأهلي بهدف لكل فريق، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي، تساعده في مشواره هذا الموسم بالمسابقة.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة الفيصلي والنصر، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة الفيصلي ضد النصر؟

موعد مباراة النصر ضد ضمك هو يوم الخميس 19 أغسطس 2021، الموافق 11 محرم 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي ضد النصر؟

يمكنك مشاهدة مباراة الفيصلي ضد النصر مجانًا بتقنية SD عن طريق مجموعة قنوات SSC وعبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في الباقات المخصصة للدوري السعودي.

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي 2022؟