تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al-Ittihad v Al-Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
شاهد مباريات دوري روشن عبر
أحمد مجدي

موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

دوري روشن السعوديالفيحاء v الاتحادالفيحاءالاتحاد

تعرف على موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يقتحم الاتحاد الجولة 14 من الدوري السعودي وهو متصدر للمسابقة، لذلك ستمثل مباراته أمام الفيحاء أهمية كبرى في مشواره بدوري روشن للحفاظ على الصدارة.

وقد نجح الاتحاد في استغلال التعثر الهلالي أمام الخليج ولم يفسح أي مجال في الجولة الماضية ففاز على الفتح بهدفين نظيفين لينتزع صدارة الترتيب من الزعيم حامل اللقب بفارق نقطتين ثم يزيد من روحه المعنوية بإقصاء الهلال نفسه من كأس الملك السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 11 يناير 2025 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..

NEW SHAHID middle article strip 1920 * 300GOAL

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الفيحاء والاتحاد على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
اشترك الآن

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعبالتعليق
الفيحاء - الاتحادالسبت 11 يناير 2024
20:00 السعودية، 19:00 مصر		SSC 1 HD

ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة

عيسى الحربين
SSC 5 HDحاتم بطيشة
SSC 1 SDعائد العصيمي

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب لوران بلان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-5-2

حراسة المرمىبريدراج رايكوفيتش
خط الدفاعحسن كادش - دانيلو بيريرا - سعد آل موسى
خط الوسطماريو ميتاج - فابينيو - نجولو كانتي - مهند الشنقيطي - حسام عوار
خط الهجومستيفن بيرجفاين - كريم بنزيما
إعلان