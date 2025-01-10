موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يقتحم الاتحاد الجولة 14 من الدوري السعودي وهو متصدر للمسابقة، لذلك ستمثل مباراته أمام الفيحاء أهمية كبرى في مشواره بدوري روشن للحفاظ على الصدارة.

وقد نجح الاتحاد في استغلال التعثر الهلالي أمام الخليج ولم يفسح أي مجال في الجولة الماضية ففاز على الفتح بهدفين نظيفين لينتزع صدارة الترتيب من الزعيم حامل اللقب بفارق نقطتين ثم يزيد من روحه المعنوية بإقصاء الهلال نفسه من كأس الملك السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 11 يناير 2025 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..

GOAL

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الفيحاء والاتحاد على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب التعليق الفيحاء - الاتحاد السبت 11 يناير 2024

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC 1 HD ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة عيسى الحربين SSC 5 HD حاتم بطيشة SSC 1 SD عائد العصيمي

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب لوران بلان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-5-2