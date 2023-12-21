موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيحاء، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 19 لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

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يستضيف ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، مباراة قوية تجمع بين الفيحاء والهلال، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

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الهلال يسير بخطى ثابتة في دوري روشن السعودي، ولا يزال متربعًا على الصدارة بعد الفوز على أبها بسباعية نظيفة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة، مبتعدًا بفارق 13 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراتين.

أما الفيحاء فيعاني بشكل كبير في الجولات الماضية، ويسعى لإيقاف سلسلة الخسارة التي يمر بها الفريق في آخر أربع مباريات، والخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الفيحاء والهلال في الجولة 19 لمنافسات الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الفيحاء والهلال في الجولة 19 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الفيحاء والهلال على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب الفيحاء - الهلال الجمعة 29 ديسمبر 2023،

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD

SSC SPORT 1 SD شاهد مدينة الأمير فيصل بن فهد

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