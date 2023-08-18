موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الفتح في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

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يستقبل ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، مباراة قوية وهامة في ثالث جولات دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي ستجمع الفتح والنصر.

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النصر يدخل المباراة، ويريد مصالحة جماهيره عقب الخسارة في أول جولتين، ولإثبات أنه قادرًا على المنافسة على الدوري هذا الموسم، وإيقاف نزيف النقاط الذي يتعرض له الفريق.

بينما يسعى الفتح لاستغلال حالة النصر المتراجعة في الفترة الأخيرة، والتسلح بعامل الأرض والجمهور، والخروج بنتيجة إيجابية، تساعد الفريق في البقاء في المقدمة، بعد تعادله وفوزه في أول مباراتين.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة ضد الفتح في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 25 أغسطس 2023 على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، يمكنك رؤية المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم أن يستمتعوا به عبر تطبيق SHAHID VIP.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الفتح - النصر الجمعة 25 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC

شاهد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

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