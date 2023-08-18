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موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

بلال محمد
Cristiano Ronaldo - Nassr 2023Al Nassr Twitter
الفتح vs النصردوري روشن السعوديالنصرالفتح

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الفتح في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

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يستقبل ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، مباراة قوية وهامة في ثالث جولات دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي ستجمع الفتح والنصر.

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النصر يدخل المباراة، ويريد مصالحة جماهيره عقب الخسارة في أول جولتين، ولإثبات أنه قادرًا على المنافسة على الدوري هذا الموسم، وإيقاف نزيف النقاط الذي يتعرض له الفريق.

بينما يسعى الفتح لاستغلال حالة النصر المتراجعة في الفترة الأخيرة، والتسلح بعامل الأرض والجمهور، والخروج بنتيجة إيجابية، تساعد الفريق في البقاء في المقدمة، بعد تعادله وفوزه في أول مباراتين.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة ضد الفتح في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 25 أغسطس 2023 على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، يمكنك رؤية المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم أن يستمتعوا به عبر تطبيق SHAHID VIP.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الفتح - النصرالجمعة 25 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		SSC
شاهد 		مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 77810كريم بنزيما
  • 7828خاليدو كوليبالي
  • 12838روبرتو فيرمينو
  • 6074نجولو كانتي
  • 14381مارسيلو بروزوفيتش
  • 28297صفقة أخرى
147228 الأصوات

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