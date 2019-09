موعد مباراة العين ضد الجزيرة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يحل العين ضيفاً على الجزيرة في استاد محمد بن زايد يوم الجمعة القادم 6 سبتمبر 2019، الموافق 7 محرم 1441 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي 2019-20.

يدخل العين هذا اللقاء وهو قادم من بتعادل أمام ضيفه شباب الأهلي دبي، بهدفين لمثلهما،وذلك فى إطار الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي، ابتعد الزعيم عن منافسة لقب الدوري الإماراتي الموسم الماضي2018-19، بعد أن أنهي المسابقة فى المركز الرابع برصيد 46 نقطة بفارق 13 نقطة عن حامل اللقب نادي الشارقة.

على الجانب الآخر، استهل الجزيرة مشواره فى الموسم الجديد بفوز على ضيفه خورفكان بثلاثة اهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب محمد بن زايد فى الجولة من البطولة، ثم ألتقي مع شباب الأهلي دبي، وخسروا هذا اللقاء برباعية نظيفة، قدم الفريق موسمًا جيدًا إلى حدما، حيث اختتم فخرابوظبي الموسم الماضي فى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 26 مباراة، حقق الانتصار في 13 مواجهة، وتعادل فى ست مباريات، وخسر 7 مباريات.

يفتقد العين فى هذه المواجهة التوجولي لابا كودجو، لتمثيل منتخب بلاده فى تصفيات كأس أفريقيا 2021، ويغيب إيضًا خالد عيسى ومحمد علي شاكر وأحمد برمان وبندر الأحبابي، لتمثيل منتخب الإمارات في أولى جولات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ولن يفتقد الفريق اي لاعب للإصابة

لن يغير المدرب ايفان ليكو في الطريقة الذي اعتاد عليها منذ توليه المهمة، وسيدفع إسماعيل أحمد وعلى الحيظاني في مركز قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيقوده محسن عبدالله بجانب فلاح وليد، وفي الأمام سيتواجد المهاجم البرتغالي روبين ريبيرو، ومن خلفه الثلاثي علي مزيان، رادوفاتوفيتش، جمال إبراهيم.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد بو سندة

تسوكاسا شيوتاني - إسماعيل أحمد - على الحيظاني - سعيد جمعة

فلاح وليد - محسن عبدالله

علي مزيان - أندريجا رادوفانوفيتش - جمال إبراهيم

روبن ريبيرو

لن يغيب عن الجزيرة أي لاعب للإصابة أو للإيقاف في اللقاء ضد العين، وستكون جميع أسلحة الفريق جاهزة بالإضافة للعناصر المنضمة حديثًا للفريق.

