محمد بن يطو يدخل في مشادة مع زوجة زميله عقب الهزيمة أمام العين

واقعة غريبة من نوعها!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهدت نهاية مواجهة العين والفجيرة واقعة غريبة بطلها الجزائري محمد بن يطو؛ مهاجم الأخير، مع زوجة زميله البرازيلي روزا.

المباراة انتهت بهزيمة رفاق الجزائري بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الـ18 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

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وأكد مراسل قناة "دبي الرياضية" أن زوجة البرازيلي تواجدت في المدرجات خلف مقاعد بدلاء الفجيرة، وعقب نهاية المباراة دخل بن يطو في مشادة كلامية معها، نظرًا لتوجيهها الانتقادات الكثيرة له طوال أحداث اللقاء.

يذكر أن الهزيمة زادت موقف الفجيرة صعوبة، حيث يحتل المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

بينما ارتقى العين إلى المركز الثاني برصيد 38 نقطة، بفارق عشر نقاط عن الشارقة صاحب الصدارة.