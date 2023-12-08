تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الشباب في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

لحساب دور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك السعودي 2023-2024 يطمح النصر لمواصلة الإيمان بحظوظه في حصد لقب جديد يضاف إلى خزائن العالمي.

يحل رفاق كريستيانو رونالدو في هذا الطموح، ضيوفًا على فريق الشباب الذي يوجد به العديد من النجوم ويتسلح بعامل الأرض والجمهور قبل اللقاء المرتقب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الشباب والنصر في كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة الشباب والنصر في كأس الملك السعودي 2023-2024

موعد مباراة الشباب والنصر في كأس الملك السعودي 2023-2024 هو يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 على ملعب نادي الشباب.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 السعودية، الـ 20:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في كأس الملك السعودي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الشباب والنصر على شاشتها.