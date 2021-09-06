موعد مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السعودية وعمان في الجولة الثانية من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يحل المنتخب السعودي ضيفًا على شقيقه العُماني بمجمع السلطان قابوس، وذلك لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

وفجّر المنتخب العُماني مفاجأة من العيار الثقيل بالتغلب في الجولة الأولى على منتخب اليابان خارج الديار، ليضع نفسه ضمن المرشحين بقوة لبلوغ المونديال القطري.

في الوقت نفسه نجح منتخب السعودية في التغلب على نظيره وضيفه الفيتنامي بثلاثة أهداف لهدف، ليسعى هو والعمانيون إلى ثلاث نقاط جديدة هامة تقربهم من حلم المونديال.

أستراليا هي الأخرى تتشارك مع السعودية وعُمان صدارة المجموعة بعدما تغلبت على الصين بثلاثة أهداف نظيفة.

جدول مباريات وترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة السعودية وعُمان وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

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ما هو موعد مباراة السعودية وعمان؟

موعد مباراة السعودية وعمان هو الإثنين الموافق 7 سبتمبر 2021، الموافق 30 محرم 1443، في مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت سلطنة عمان.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

وستذاع مباراة السعودية وعمان على القناة السابعة SSC7.

مباراة السعودية أمام عمان

في الجولة الثانية للمجموعة الثانية

ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

في بث مباشر على شاهد مجاناً

بتقنية الـHD

* فقط في السعودية#الرياضة_على_شاهد_وGOBX#ShahidVIPhttps://t.co/Ud9UUXNLoO pic.twitter.com/i3ECoqOemd — SHAHID (@ShahidVOD) September 6, 2021

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب عُمان - السعودية الإثنين 7 سبتمبر 2021،

30 محرم 1443،

19:00 السعودية، 20:00 سلطنة عمان شاهد VIP مجمع السلطان قابوس الرياضي

التشكيل المتوقع لمنتخب عمان

من المتوقع أن يعتمد المدرب برانكو إيفانكوفيتش على التشكيل الآتي..

💡 إرشادات للجماهير الراغبة بحضور مواجهة منتخبنا الوطني الأول ونظيره الشقيق السعودي في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية.#معاك_يا_أحمرنا pic.twitter.com/GLkBlxNnrO — OFA - Official Page (@OmanFA) September 6, 2021

التشكيل | 4-3-1-2

فايز الرشيدي

علي البوسعيدي - جمعة الحبسي - أحمد الخميسي - أمجد الحارثي

زاهر الأغيري - حارب السعدي - عبد الله فواز

صلاح اليحيائي

المنذر العلوي - خالد الهاجري

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي

يغيب عن المنتخب السعودي عبد الله عطيف الذي تعرض للإصابة في مباراة السعودية وفيتنام، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب هيرفي رينارد على التشكيل التالي..

ليلة المباراة ⏳

التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

ياسر الشهراني - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

عبد الإله المالكي - محمد كنو

سالم الدوسري - سلمان الفرج - فهد المولد

صالح الشهري