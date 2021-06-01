جدول مباريات وترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 لقارة آسيا، وما هي القنوات الناقلة لمباريات الأخضر وما هو نظام التصفيات؟

منتخب السعودية كان على موعد مع أول توقف دولي منذ ما يزيد عن سنة، إذ حرم فيروس كورونا الأخضر وكل المنتخبات الآسيوية من التجمع بتأجيل كافة المباريات الرسمية.

يتواجد المنتخب السعودي حاليًا بالمركز الأول في مجموعته، ويسعى للتواجد في المونديال القادم للمرة الثانية على التوالي، حيث شارك المنتخب السعودي في كأس العالم الأخير بروسيا، ولكن خرج من المجموعات بالمركز الثالث.

ينتظر عشاق ومحبي الكرة بالمملكة أن يتفوق المنتخب ويحصد بطاقة التأهل بنجاح، ويحافظ على مقعده في المونديال، ويعلي من شأن الكرة العربية على المستوى العالمي.

كيف يتأهل منتخب السعودية لكأس العالم 2022؟

الآن نتعرف سويًا على مباريات المنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2022 آسيا؟

تتكون تصفيات كأس العالم 2022 في قارة آسيا من 4 أدوار ، لذلك هي التصفيات الأطول للمونديال على مستوى العالم.

يشارك في الدور الأول 12 منتخبًا، وهي المنتخبات صاحبة أقل تصنيف في القارة الأكبر في العالم، وتلعب المباريات في هذا الدور بنظام خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب.

تتأهل 6 منتخبات من الدور الأول للدور الثاني ، وتنضم إليها بقية منتخبات قارة آسيا، ويلعب هذا الدور بنظام المجموعات، حيث يتكون من 8 مجموعات خماسية، وكل فريق يواجه رفقاء المجموعة ذهابًا وإيابًا، وفي النهاية يتأهل متصدروا المجموعات للدور الثالث مباشرةً، ويلحق بهم أفضل 4 ثواني.

توقفت كرة القدم في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا، ومع عودتها في الدور الثاني، قرر الاتحاد الآسيوي إقامة مباريات كل مجموعة المتبقية في إحدى بلدان المجموعة.

في حالة حصول البلد المستضيف "قطر" على المركز الأول أو الثاني في مجموعاتها، سينضم المنتخي صاحب المركز الخامس في ترتيب أفضل الثواني إلى الدور الثالث.

يصعد متصدر كل مجموعة في الدور الثاني إلى كأس آسيا 2023 مباشرةً، ويلحق بهم كذلك أفضل الثواني، أما بقية الوصفاء فينضموا للدور الثالث في تصفيات الكأس الآسيوية، ويودعوا تصفيات المونديال.

في الدور الثالث ، تنفصل تصفيات كأس العالم 2022 عن تصفيات كأس آسيا 2023، ويشارك في تصفيات المونديال في هذا الدور 12 فريقًا، يتم تقسيمهم على مجموعتين في كل مجموعة 6 فرق، وتلعب المباريات أيضًا ذهابًا وإيابًا كما في الدور الثاني، وفي النهاية يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرةً، فيما يتحول صاحبي المركز الثالث إلى الدور الرابع.

يتواجه الثالثان في الدور الرابع من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم على مباراتين ذهاب وإياب، والفائز يشارك في الملحق النهائي للمونديال الذي يشارك فيه أيضًا منتخب من أمريكا الشمالية وآخر من أمريكا الجنوبية ومنتخب من قارة أوقيانوسيا.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات السعودية في تصفيات كأس العالم 2022؟

لا توجد قناة محددة في الشرق الأوسط تنقل جميع مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، وتحدد القنوات الناقلة قبل كل مباراة وعادة ما تكون المباراة التابعة للمنتخب المستضيف.

على سبيل المثال، تُنقل مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على القنوات الرياضية السعودية، وهي القناة الحاصلة على حقوق البطولات في المملكة من دوري وكأس وحتى مباريات الأخضر.

جدول مباريات منتخب السعودية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

استضاف المنتخب السعودي منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2022 في شهر مارس 2021، ثم يلتقي بسنغافورة وأوزبكستان واليمن في شهر يونيو.

المباراة الموعد النتيجة القنوات الناقلة اليمن - السعودية الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

19:00 اليمن والسعودية، 20:00 الإمارات 2-2 استاد البحرين الوطني السعودية - سنغافورة الخميس 10 أكتوبر 2019،

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات 0-3 استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية فلسطين - السعودية الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16:00 السعودية وفلسطين، 17:00 الإمارات 0-0 فيصل الحسيني أوزبكستان - السعودية الخميس 14 نوفمبر 2019،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 3-2 ملعب باختاكور المركزي السعودية - فلسطين الثلاثاء 30 مارس 2021،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات 0-5 استاد جامعة الملك سعود السعودية - اليمن السبت 5 يونيو 2021،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات مرسول بارك سنغافورة - السعودية الجمعة 11 يونيو 2021،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات مرسول بارك السعودية - أوزبكستان الثلاثاء 15 يونيو 2021،

18:00 السعودية ، 17:00 مصر مرسول بارك

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022