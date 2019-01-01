خبرة مبخوت وطموح عبدالفتاح آدم أبرز ملامح مواجهة الإمارات والسعودية

المنتخب السعودي يدخل المباراة بالعديد من العناصر الشابة التي تم اختيارها من قبل المدرب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يخوض منتخبا الإمارات والسعودية مباراة جديد مساء اليوم الخميس على ملعب آل نهيان وفي إطار ودي بين كلا المنتخبين الشقيقين.

المباراة قد لا تكون بحسابات خاصة بين كلا المنتخبين خاصة وإنها مجرد مباراة ودية لا تسبق أي حدث هام للكرة الآسيوية.

المنتخب السعودي يدخل المباراة بالعديد من العناصر الشابة التي تم اختيارها من قبل المدرب المؤقت للفريق يوسف عنبر.

وكان الأخضر قد ودع بطولة كآس آسيا الأخيرة والتي أقيمت في الإمارات منذ أسابيع قليلة من دور الـ16 على يد نظيره الياباني.

📊- عبد الرزاق حمد الله أكثر لاعب حصل على جائزة لاعب الجولة 4⃣ مرات.



وهم الجولة 13، الجولة 20، الجولة 23، الجولة 24. pic.twitter.com/w5bEbgsX1h — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 20, 2019

مشوار المنتخب الإماراتي في كأس آسيا الماضية كان مقبول، حيث وصلوا إلى الدور نصف النهائي، ثم اصطدموا بالمنتخب القطري، وخسروا هذا اللقاء برباعية نظيفة.

وتشهد قائمة المنتخب الإماراتي تواجد العديد من النجوم الذين تواجدوا في كأس آسيا ، والذي يأتي على رأسهم اللاعب علي مبخوت.

وبالتأكيد يبقى مبخوت واحد من أبرز المهاجمين العرب في الكرة الآسيوية، حيث حقق رقماً مميزًا خلال البطولة الأخيرة، وتربع على صدارة هدافي العرب في تاريخ كأس آسيا.

ورفع مبخوت رصيده من الاهداف إلى 9 ليصبح أفضل هداف عربي في تاريخ بطولة كأس اسيا متفوقاً على الكويتي جاسم الهويدي والعراقي يونس محمود أصحاب الـ 8 أهداف.

على الجانب الأخر، تشهد قائمة الأخضر الشابة تواجد اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون السعودي، والذي يأمل في وضع بصمة خاصة مع منتخب بلاده، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات رائعة.

وشارك آدم خلال الموسم الحالي في 20 مباراة مع ناديه بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح خلالهم في تسجيل 11 هدفًا ليتصدر قائمة هدافي البطولة على صعيد اللاعبين المحليين.