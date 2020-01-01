موعد مباراة السد ضد الخور، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة السد ضد الخور في الجولة 18 من الدوري القطري الذي سيعود من توقف الكورونا، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع؟

سيعود نادي السد للملاعب مرة أخرى مع عودة الدوري القطري من التوقف بسبب فيروس كورونا، وسيواجه نادي الخور على ملعب السد يوم السبت القادم.

توقفت مسابقة الدوري في مارس الماضي بعد تفشي الفيروس في القارة الآسيوية والعالم أجمع، وبعد فترة من الغياب سيعود يوم الجمعة القادم بمباراة بين الغرافة والعربي.

مازال السد قادر على الاحتفاظ بلقب الدوري القطري الذي فاز به الموسم الماضي، لكنه بالطبع سيواجه بعض الصعوبات، حيث يحتل عيال الذيب المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بفارق 10 نقاطٍ كاملة عن الدحيل المتصدر و6 نقاط عن الريان صاحب المركز الثاني.

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هدف الخور من المباراة هو الفوز بأكبر عدد ممكن من النقاط، وهذا هو شعار المرحلة بالنسبة للفريق الذي يريد الهروب من مناطق الهبوط، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 14 نقطة متقدمًا بفارق الأهداف عن أم صلال.

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ما هو موعد مباراة السد ضد الخور؟

موعد مباراة السد ضد الخور هو يوم السبت 25 يوليو 2020 الموافق 4 ذو الحجة 1441 هجريًا على ملعب نادي السد.

ستنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت قطر، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السد والخور؟

ستُذاع مباراة السد والخور على شبكة بي إن سبورت وقنوات الكأس القطرية، لكن لم يتم تحديد القناة الناقلة للمباراة تحديدًا.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة السد - الخور ملعب نادي السد السبت 25 يوليو 2020،

4 ذو الحجة 1441،

19:00 قطر، 20:00 الإمارات beIN Sports HD

ما هو التشكيل المتوقع للسد؟

لا غيابات في صفوف السد قبل مباراة الخور ، وسيكون الفريق كامل العدد.

سيبدأ تشافي بطريقته المعتادة وتشكيله الأساسي، حيث الشيب في حراسة المرمى، طارق سلمان وبوعلام خوخي وبيدرو ميجيل وياسر أبوبكر في الدفاع، جابي ويونج في محور الوسط، أكرم عفيف وحسن الهيدوس ونام تاي هي وسيقود الهجوم بغداد بونجاح.

التشكيل | 4-2-3-1

سعد الشيب

ياسر أبوبكر - طارق سلمان - بوعلام خوخي - بيدرو ميجيل

جابي - جونج وو يونج

أكرم عفيف - نام تاي هي - حسن الهيدوس

بغداد بونجاح