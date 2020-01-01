من هو سانتي كازورلا؟ نجم آرسنال السابق وخليفة تشافي في وسط ميدان السد

كازورلا يقترب كثيرًا من الدفاع عن ألوان السد القطري قبل نهاية مسيرته ليسير على نهج كبار نجوم الكرة في العالم وأبرزهم مدرب الزعيم تشافي هيرنانديز

بات نادي السد القطري على مقربة من التعاقد مع نجم فياريال الإسباني سانتي كازورلا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في واحدة من أهم الصفقات المنتظرة في السوق العربي للانتقالات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي شارف خلاله عقد اللاعب على الانتهاء، حيث من المقرر أن ينتهي عقده مع نهاية منافسات الموسم الجاري في إسبانيا، والذي كان قد توقف في شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، قبل أن تُستأنف أحداثه مُجددًا في بداية الشهر الماضي.

وعلى ما يبدو أن اللاعب الذي حمل كأس بطولة أمم أوروبا لمرتين مع الماتادور الإسباني، ينوي إنهاء مسيرته الكروية في قطر على غرار العديد من النجوم الكبار، الذي أقدموا على نفس الخطوة، وأبرزهم مدرب الفريق القطري نفسه، تشافي هيرنانديز.

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وأنهى تشافي حياته الكروية في السد بعد أن انتقل إليه قادمًا من برشلونة في صيف عام 2015، ولعب مع الزعيم أربعة مواسم قبل أن يتولى الإدارة الفنية للفريق، بعد اعتزاله.

لكن قبل كل شيء، دعونا نتعرف أولًا على سانتي كازورلا..

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من هو سانتي كازورلا؟

في الثالث عشر من شهر ديسمبر من عام 1983، وُلد سانتياجو كازورلا جونزاليس ، في بلدة يانيرا شمال غرب إسبانيا.

بدأ كازورلا مسيرته مع كرة القدم في صفوف نادي فياريال ، حيث تدرج في فرقه حتى وصل إلى الفريق الثاني بالنادي عام 2003، ذلك العام الذي نجح خلاله في التعبير عن نفسه بقوة، وشارك في 40 مباراة قدم خلالهم مستويات كانت جد مميزة فضلًا عن نجاحه في تسجيل أربعة أهداف.

كان ذلك العام كافيًا ليتم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادي عام 2004، ليبدأ رحلة استمرت لموسمين، شارك خلالها في 54 مباراة ووقع على هدفين.

في موسم 2006-2007 انتقل اللاعب إلى فريق ريكرياتيفو، وشارك معه في 34 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف، ليعود من جديد إلى فياريال عام 2007.

كانت عودة قوية للاعب الوسط المميز، الذي استمر مع الغواصات الصفراء لأربعة مواسم، منذ ذلك التاريخ وحتى عام 2011، شارك خلالهم في 127 مباراة وبصم على 23 هدفًا.

في موسم موسم 2011/2012 انتقل إلى فريق ملقا، وشارك في 38 مباراة وسجل تسعة أهداف، لتحدث النقلة الكبرى في حياته بالانتقال في عام 2012 إلى مدفعجية لندن، آرسنال الإنجليزي.

قدم كازرولا مع الجنارز سلسلة من أفضل عروضه على مدار ستة مواسم قضاها بين جدران النادي، شارك خلالها في 129 مباراة وسجل 25 هدفًا.

وفي يونيو من عام 2018 عاد اللاعب مرة أخرى إلى مدينة فياريال ليرتدي مُجددًا قميص فريقه الأم، لكنه كان حاملاً لسجل من الإصابات، جعلت الكثيرين يُشككون في مدى قدرته على تقديم الإضافة للفريق.

وزاد الأمر تعقيدًا حين تعرض بعد أشهر قليلة لإصابة في الكاحل، جعلت الأطباء يُشككون في عودته مرة أخرى للملاعب، لكنه نجح في تجاوزها وعاد أفضل مما كان، حتى أنه نجح في العودة للمنتخب الإسباني بعد عام وبالتحديد في مايو من العام الماضي، بعد غياب عن صفوف الماتادور دام لأربع سنوات كاملة، كتب مع عودته فصلًا جديداً ناجحًا في مسيرته الكروية لايزال مستمرًا حتى الآن.

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ما هي الأندية المهتمة بالتعاقد مع كازورلا؟

أظهر مؤخرًا السد القطري اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع كازورلا ، على الرغم من أن بعض التقارير قد كشفت عن وجود اهتمام كبير باللاعب من قبل أندية في الدوري الأمريكي للمحترفين، لم يُكشف عن هويتها.

وهو الأمر الذي أباح به أحمد الأنصاري المتحدث الرسمي للنادي القطري صراحةً خلال الساعات الماضية، فبالرغم من رفضه الأفصاح عن اسم المحترف الثاني الذي يرغب النادي في ضمه، إلا أنه أكد في مقابلة مع منصة عيال الذيب عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أن النادي بات قريبًا من ضم اللاعب بناءً على رغبة من مدربه تشافي هيرنانديز.

كيف يرى تشافي كازورلا؟

الحقيقة أن إعجاب تشافي بكازورلا ليس محض صدفة، فالنجم السابق لبرشلونة، حين سُئل ذات يوم عن اللاعبين الذين يشبهونه، كان واحدًا من هؤلاء هو نجم فياريال.

فبعد جاندوجان، دي يونج ،وآرثر، وكروس ،ومودريتش، على الترتيب، وضع تشافي كازورلا ضمن هذه القائمة.

كيف سيلعب كازورلا مع السد؟

ليس إعجاب تشافي وحده، هو الذي دفع بالسد نحو السعي وراء التعاقد مع كازورلا

لكن النادي القطري يرى في اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، القدرة على خلافة جابي فيرنانديز، والقيام بنفس دوره مع الفريق خلال منافسات الموسم الجديد.

فالزعيم القطري قرر عدم تجديد تعاقد لاعب أتليتكو مدريد السابق بعد أن دافع عن ألوانه لعامين وبات في عقده مع النادي عدة أيام.