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Al-Ahly Zamalek Egypt Super CupGettyImage
أحمد مجدي

موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر 2023، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

CupZamalek SC v Al Ahly SCZamalek SCAl Ahly SC

تعرف على موعد المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في الديربي بنهائي كأس مصر 2023، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ينتظر الجمهور المصري والعربي قمة جديدة وديربي القاهرة بين كتيبة الزمالك والأهلي على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، لحساب نهائي كأس مصر 2022-2023 بين القطبين.

الأهلي يدخل المباراة منتشيًا بمسيرته الجيدة في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك فوزه الكبير على حساب بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف في الدوري المصري.

أما الزمالك فاستفاق بشكل واضح مع مدربه الجديد جوزيه جوميز، والصفقات العديدة التي أبرمها الفارس الأبيض عقب انتهاء عقوبة حظر القيد.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريدون معرفته..

جدول مباريات الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك والأهلي في الديربي بنهائي كأس مصر 2023؟

موعد مباراة الزمالك والأهلي في الديربي بنهائي كأس مصر 2023؟ هو يوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024، على ملعب الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في الديربي بنهائي كأس مصر 2023؟

تذيع مباريات كأس مصر قناة أون تايم سبورتس، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ON Time Sports 1 HD للمباراة، كما ينتظر أن تعلن شبكة قنوات SSC عن نقل المباراة.

كيف تشاهد مباراة الزمالك والأهلي في الديربي بنهائي كأس مصر 2023 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي تقدمها منصات كورة بلس، كما ستنقل المباراة على الأرجح عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمشاهدة عبر الإنترنتالملعب
الزمالك - الأهليالجمعة 8 مارس 2024
20:00 السعودية، 19:00 مصر		ON Time Sports 1 HDشاهدالأول بارك

ما هو تاريخ مواجهات الزمالك والأهلي في المسابقات الرسمية؟

بشكل عام، خاض كل من الزمالك والأهلي 223 مباراة رسمية، فاز الزمالك في 51 مناسبة وفاز الأهلي في 96 مناسبة، بينما حسم التعادل 76 مباراة بين القطبين.

على مستوى كأس مصر، تواجه الفريقان في 32 مناسبة، فاز الزمالك في 11 مناسبة، وفاز الأهلي في 16، وتعادلا في 5 مباريات.

في الجدول التالي نستعرض لكم سجل مواجهات الزمالك والأهلي في كل المسابقات الرسمية والودية..

البطولةالمبارياتفوز الزمالكفوز الأهليالتعادل
الدوري المصري126274950
كأس مصر3211165
السوبر المصري8260
كأس السلطان حسين6312
دوري القاهرة4292112
دوري أبطال إفريقيا9063
السوبر الإفريقي1100
إجمالي المباريات الرسمية 223519676
المباريات الودية238114
الإجمالي 2475910880

ما هي إصابات وغيابات الزمالك قبل نهائي كأس مصر 2023 أمام الأهلي ومتى تعود؟

اللاعبالإصابةموعد العودة
محمود حمدي الونشقطع جزئي في الرباط الصليبييوليو - أغسطس 2024
إبراهيما ندايتمزق في العضلة الضامة15 مارس 2024
محمد عبد الشافيقطع في الرباط الصليبينهاية الموسم

ما هي إصابات وغيابات الأهلي قبل نهائي كأس مصر 2023 ومتى تعود؟

يمتلك الأهلي عددًا من الإصابات الهامة بين صفوفه على رأسها غياب حارس مرماه محمد الشناوي..

اللاعبالإصابةموعد العودة
محمد الشناويخلع في الكتفمايو - يونيو 2024
أليو ديانجغضروف الركبةأبريل 2024
ياسر إبراهيمتمزق في العضلة الخلفيةأبريل 2024
خالد عبد الفتاحجزع أربطة القدمأبريل 2024

تشكيل الزمالك المتوقع للديربي أمام الأهلي في نهائي كأس مصر 2023؟

من المتوقع أن يدخل المدرب جوزيه جوميز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىمحمد صبحي
خط الدفاعأحمد أبو الفتوح - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي
خط الوسطنبيل عماد دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد
خط الهجوممصطفى شلبي - أحمد مصطفى زيزو - ناصر منسي

تشكيل الأهلي المتوقع للديربي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر 2023؟

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىمصطفى شوبير
خط الدفاععلي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني
خط الوسطأكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور
خط الهجومحسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي
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