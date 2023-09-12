جدول مباريات الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Egyptian Premier League Shieldegypt
الأهليالزمالكالدوري المصري الممتاز

جدول مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم 2023-2024، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات الأهلي والزمالك وترتيب الدوري المصري؟

يستعد جمهور الكرة العربية بشكل عام، وجمهور الكرة المصرية بشكل خاص لموسم جديد من الدوري المصري الممتاز، مع موسم 2023-2024، الذي تنتظره الجماهير بفارغ الصبر.

الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 43 لقبًا، يدخل الموسم الجديد من الدوري المصري وعينه على الحفاظ على بطولته المفضلة التي حققها الموسم الماضي بفارق مريح..

أما "الفارس الأبيض" الزمالك، الذي يمر بأزمة كبيرة إذ إنه ممنوع من القيد بسبب الغرامات المالية والمستحقات للاعبين سابقين له ولأندية أخرى، فيدخل الموسم في حالة صعبة لكنه يطمح أن يفيق من كل ذلك لتحقيق اللقب الذي أحرزه الموسم قبل الماضي..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سيكون بيراميدز وفيوتشر أيضًا منافسين قويين على اللقب، ومن المنتظر أن يدخل تادي زد المنافسة في ظل الإنفاق الباهظ والأسماء الرنانة التي جلبها لصفوف فريقه.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا ترتيب الدوري المصري، موعد المباريات والجولات، وما هي القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن البطولة.

المباريات التالية

ترتيب الدوري المصري 2023-2024

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي00000000
2بيراميدز00000000
3الزمالك00000000
4فيوتشر00000000
5المصري00000000
6إنبي00000000
7المقاولون العرب00000000
8الاتحاد00000000
9فاركو00000000
10سموحة00000000
11الإسماعيلي00000000
12البنك الأهلي00000000
13سيراميكا كليوباترا00000000
14طلائع الجيش00000000
15الداخلية00000000
16زد0000000
17الجونة00000000
18بلدية المحلة00000000

ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري 2023-2024؟

تُبث فعاليات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD.

كما يمكنك مشاهدة مباريات الدوري المصري لموسم 2023-2024 عبر الإنترنت، عن طريق موقع كورة بلس، الذي يتيح مشاهدة جميع مباريات المسابقة.

ما هي طريقة شراء تذاكر الدوري المصري 2023-2024؟

يمكن شراء تذاكر مباريات الدوري المصري لموسم 2023-2024 عبر موقع "تذكرتي" وهي الطريقة الوحيدة للحصول على تذاكر مباريات البطولة.

وسيكون عليك أولًا أن تنشئ حسابًا جديدًا على الموقع، قبل اتخاذ خطوة شراء تذاكر مباراة فريقك المفضل.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد أعلنت مؤخرًا عن زيادة عدد الجماهير في مباريات الدوري المصري في موسم 2023-2023 إلى عشرة آلاف مشجع.

جدول مباريات الدوري المصري 2023-2024 - الجولة 1

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
بيراميدز - الزمالكلم يحدد بعد-الدفاع الجوي
طلائع الجيش - البنك الأهليلم يحدد بعد-جهاز الرياضة العسكري
الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترالم يحدد بعد-الإسكندرية
المقاولون العرب - بلدية المحلةلم يحدد بعد-المقاولون العرب (الجبل الأخضر)
الداخلية - إنبيلم يحدد بعد-الشرطة
الأهلي - المصريلم يحدد بعد-السلام
فاركو - فيوتشرلم يحدد بعد-المكس
زد - الإسماعيليلم يحدد بعد-الكلية الحربية
سموحة - الجونةلم يحدد بعد-الإسكندرية

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