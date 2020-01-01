موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز 2020، وما هي القنوات الناقلة لمباراة الفارس الأبيض؟

بعد تعادل الزمالك مع نادي الاتحاد بهدفٍ لمثله في ثاني مباراة رسمية للفريق بعد العودة من توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، يلتقي الفارس الأبيض في الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري نادي مصر المقاصة على أرضه في استاد القاهرة الدولي.

يحتل أبناء ميت عقبة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، وأقرب منافسيه نادي بيراميدز في المركز الثاني بفارق الأهداف، لكن نادي الزمالك لعب مباراة أقل حتى الآن، وصعد رصيد الأبيض من 34 إلى 35 نقطة بعد التعادل مع زعيم الثغر ويسعى الآن للفوز ومصالحة وإسعاد جماهيره بعد أن فرط في فوزٍ سهل.

أما مصر المقاصة يقع في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، وفاز في المباراة الأخيرة على أسوان والتي كانت الأولى له بعد فيروس كورونا 2-1، وجدير بالذكر أن الفريق به 3 عناصر تعرضوا للإصابة بالفيروس قبل المباراة السابقة، لكنه لعب المباراة بعد استبعادهم.

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وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك ضد مضر المقاصة؟

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة هو يوم السبت 15 أغسطس 2020 ميلادياً، الموافق 25 ذو الحجة 1441 هجرياً، على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مصر المقاصة؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.