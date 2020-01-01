أخبار الزمالك اليوم | خصم 100 ألف جنيه من كل لاعب .. واندهاش فاروق جعفر

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 10 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 10 أغسطس 2020 ..

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بهدف +90 .. الاتحاد يخطف نقطة من الزمالك في الدوري المصري

تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "برج العرب". ( طالع التفاصيل )

فاروق جعفر يتحدث عن تعادل الزمالك مع الاتحاد

اندهش فاروق جعفر نجم الزمالك السابق والمحلل بقناته، من تعادل الفريق أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز بهدف لكل فريق.

وقال جعفر عبر قناة "الزمالك": "التسديدة الأولى للاتحاد السكندري في الشوط الثاني على مرمى الزمالك، سكنت الشباك".

الزمالك يوقع عقوبة بخصم 100 ألف جنيه بعد التعادل أمام الاتحاد

أصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قرارًا عاجلًا عقب التعادل مع الاتحاد السكندري بعقوبة مالية على اللاعبين.

وقرر مرتضى منصور، خصم 100 ألف جنيه من كل لاعب بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في الدوري المصري الممتاز.

الاتحاد المصري يُحدد الحد الأدنى من المصابين بكورونا لتأجيل المباريات

أصدر اتحاد كرة القدم المصري بيانًا حمل قرارًا جديدًا بشأن تأجيل مباريات الدوري المصري للفرق التي تتعرض لإصابات جماعية بين لاعبيها بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19). ( طالع التفاصيل )

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد الاتحاد

يلتقي الزمالك مساء اليوم مع الاتحاد في ملعب برج العرب بالإسكندرية، وقد استقر المدرب باتريس كارتيرون بشكل كبير على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به اللقاء.

ويتكون التشكيل المتوقع من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، والرباعي محمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وحازم إمام في الدفاع، وثنائي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، بجانب الثلاثي حسام أشرف وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر خلف المهاجم مصطفى محمد.

الرجاء يُجهز عرضًا لضم حميد أحداد من الزمالك

أفادت مصادر صحفية مغربية أن نادي الرجاء يُجهز عرضًا لتقديمه لنادي الزمالك بهدف بقاء مهاجمه المعار من النادي المصري "حميد أحداد" معه الموسم القادم.

ويرغب الرجاء في بقاء أحداد إما بتجديد الإعارة أو ضمه نهائيًا، وسيعرض على الزمالك مهاجمه سفيان رحيمي بجانب مبلغ مادي في محاولة من جانبه لإتمام الصفقة.

فزع في الزمالك .. 16 إصابة بكورونا في صفوف المصري البورسعيدي

أثار اكتشاف 16 حالة إصابة بفيروس كورونا في النادي المصري الكثير من القلق في الزمالك، نظرًا لأنهما لعبا معًا يوم الخميس الماضي. التفاصيل هنا

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سلبية عينات الاتحاد

أثبت الفحص الطبي الأخير الذي أجراه لاعبو الاتحاد السكندري، سلامتهم جميعًا من فيروس كورونا المستجد، قبل ساعات من مواجهة الزمالك.