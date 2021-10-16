موعد مباراة الزمالك وتوسكر الإياب في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك أمام توسكر الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة المرتقبة؟

يستقبل الزمالك بملعب برج العرب نظيره توسكر الكيني، في مباراة إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في كينيا بفوز الزمالك بهدف نظيف حمل توقيع أشرف بنشرقي، وضع كتيبة باتريس كارتيرون على أعتاب دور المجموعات.

مباراة الإياب وإن بدت سهلة ولكن سيدخلها الزمالك بكل جدية خشية أي مفاجآت، خصوصًا وأن آمال الجماهير كلها في الموسم الجديد هي إعادة دوري الأبطال إلى الزمالك بعد غياب دام لقرابة العشرين عامًا.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

لم يقم الزمالك بأي صفقات هذا الصيف بسبب قرار إيقافه من القيد، والاعتماد بالكامل سيظل على لاعبي الموسم الماضي الذين حققوا درع الدوري المصري.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك وتوسكر الإياب، وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك وتوسكر الإياب؟

موعد مباراة الزمالك وتوسكر الإياب هو يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر 2021، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، ولكن قبل هذا الدور تتمكن القنوات المختلفة من الحصول على إذاعة المباريات.

أم إن لم يتتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر والتي يقدمها موقع جول، وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة