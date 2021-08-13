جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

يقدم لكم جول كل المعلومات اللازمة عن دوري أبطال إفريقيا 2021-22، نظام المسابقة، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة وجدول مواعيد البطولة حتى النهائي

ينتظر عشاق الكرة الإفريقية بداية نسخة جديدة من دوري أبطال إفريقيا، ستنطلق في سبتمبر القادم بالأدوار التمهيدية للبطولة.

فاز الأهلي بالنسختين السابقتين من دوري الأبطال، وابتعد بفارق كبير في ترتيب أكثر الفرق فوزًا بالبطولة، حيث أصبح رصيده 10 ألقاب مقابل 5 ألقاب فقط من البطولة.

أجريت قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا 2022 يوم الجمعة 13 أغسطس 2021، وذلك في مدينة القاهرة العاصمة المصرية.

نتيجة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز

وفي هذا التقرير، يقدم جول كل ما تريد معرفته عن دوري أبطال إفريقيا 2021-22 ، جدول مواعيد البطولة والمباريات، موعد قرعة كل دور، نظام المسابقة والأبطال السابقين وأكثر..

المحتوى

ما هو نظام بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021-22؟

يشارك في دوري أبطال أفريقيا 54 فريقاً، 44 منهم بدايتهم من الدور التمهيدي الذي هو عبارة عن دور لخروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب.

أما بقية الفرق فستبدأ من الدور التمهيدي الثاني، وهي الفرق الأفضل نتائج في البطولة السنوات السابقة، وهي الوداد والرجاء من المغرب، حوريا الغيني، الأهلي والزمالك من مصر، الترجي والنجم الساحلي من تونس، بالإضافة إلى مازيمبي الكونغولي وسيمبا التنزاني، وصنداونز الجنوب إفريقي.

يتأهل من الدور التمهيدي الثاني 16 فريقًا، يتم توزيعهم على 4 مجموعات يتأهل من كلٍ منها فريقين فقط، وتعود مباريات خروج المغلوب من دور 8 حتى النهائي.

جدول مواعيد دوري أبطال أفريقيا 2021-22

الدور موعد القرعة مباريات الذهاب مباريات الإياب التمهيدي الأول 13 أغسطس 2021 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 الأول 15 - 17 أكتوبر 2021 22 - 24 أكتوبر 2021 المجموعات لم يتحدد بعد 11 فبراير - 3 أبريل 2022 ربع النهائي لم يتحدد بعد 15 - 17 أبريل 2022 20 - 22 أبريل 2022 نصف النهائي 6 - 8 مايو 2022 13 - 15 مايو 2022 النهائي 22 - 29 مايو 2022

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا 2021-22؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية بدايةً من دور المجموعات، أما الدورين الأول والتمهيدي فتنقل مبارياتهما على القنوات الخاصة بمستضيف كل مباراة.

إذا لم تتمكن من المشاهدة عبر التلفاز، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لمباريات دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 - الدور التمهيدي الأول

ستقام مباريات الدور التمهيدي الأول بنظام خروج المغلوب على مباراتي الذهاب والإياب، ولم تتحدد المواعيد النهائية للمباريات حتى الآن.

# المواجهة موعد الذهاب موعد الإياب 1 كامسار - هارتس أوف أوك 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 2 أويلرز - أسكو كارا 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 3 سونابيل - الملعب المالي 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 4 جيندارميري ناسيونالي - ماسنجر نجوزي 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 5 KMKM - الاتحاد الليبي 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 6 أرتا سولار 7 - توسكر 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 7 مقديشيو سيتي - APR 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 8 بوينجيدي - مانيما يونيون 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 9 أمازولو - نياسا بيج بلوتس 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 10 جوانينج جالاكسي - DFC 8ème 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 11 يونج أفريكانز - ريفرز يونايتد 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 12 فاسيل كينيما - الهلال السوداني 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 13 تونجيت - أسيك ميموساس 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 14 أكوا يونايتد - شباب بلوزداد 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 15 سونجو - أوتوهو 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 16 فوفو دو باهام - بيترو أتلتيكو 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 17 إيساي - نواديبو 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 18 فورتيون - وفاق سطيف 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 19 ساجرادا - بلاتينيوم 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 20 رويال ليوباردس - زيسكو يونايتد 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 21 إكسبريس - المريخ 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021 22 أكونانجوي - زاناكو 10 - 12 سبتمبر 2021 17 - 19 سبتمبر 2021

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 - الدور التمهيدي الثاني

ستبدأ 10 أندية دوري أبطال إفريقيا 2022 من الدور التمهيدي الثاني، وهي الوداد والرجاء وحوريا والأهلي والترجي والزمالك والنجم الساحلي وماميلودي صنداونز ومازيمبي وسيمبا.

اكتملت القرعة ✅

دوري أبطال إفريقيا 2021/2022 جاهز الآن! ✅



إليكم مواجهات الأدوار التمهيدية 👇 #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/Wjaq4PfHAE — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) August 13, 2021

لم تتحدد مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث، لكنها ستقام جميعها في أكتوبر القادم.

المواجهة موعد الذهاب موعد الإياب الفائز من المباراة 1 - الوداد 15 - 17 أكتوبر 2021 22 - 24 أكتوبر 2021 الفائز من المباراة 2 - الرجاء 15 - 17 أكتوبر 2021 22 - 24 أكتوبر 2021 الفائز من المباراة 3 - حوريا 15 - 17 أكتوبر 2021 22 - 24 أكتوبر 2021 الفائز من المباراة 4 - الأهلي 15 - 17 أكتوبر 2021 22 - 24 أكتوبر 2021 الفائز من المباراة 5 - الترجي 15 - 17 أكتوبر 2021 22 - 24 أكتوبر 2021 الفائز من المباراة 6 - الزمالك 15 - 17 أكتوبر 2021 22 - 24 أكتوبر 2021 الفائز من المباراة 7 - النجم الساحلي 15 - 17 أكتوبر 2021 22 - 24 أكتوبر 2021 الفائز من المباراة 8 - صنداونز 15 - 17 أكتوبر 2021 22 - 24 أكتوبر 2021 الفائز من المباراة 9 - مازيمبي 15 - 17 أكتوبر 2021 22 - 24 أكتوبر 2021 الفائز من المباراة 10 - سيمبا 15 - 17 أكتوبر 2021 22 - 24 أكتوبر 2021 الفائز من المباراة 11 - الفائز من المباراة 12 15 - 17 أكتوبر 2021 22 - 24 أكتوبر 2021 الفائز من المباراة 13 - الفائز من المباراة 14 15 - 17 أكتوبر 2021 22 - 24 أكتوبر 2021 الفائز من المباراة 15 - الفائز من المباراة 16 15 - 17 أكتوبر 2021 22 - 24 أكتوبر 2021 الفائز من المباراة 17 - الفائز من المباراة 18 15 - 17 أكتوبر 2021 22 - 24 أكتوبر 2021 الفائز من المباراة 19 - الفائز من المباراة 20 15 - 17 أكتوبر 2021 22 - 24 أكتوبر 2021 الفائز من المباراة 21 - الفائز من المباراة 22 15 - 17 أكتوبر 2021 22 - 24 أكتوبر 2021

ما هي الفرق الفائزة بدوري أبطال أفريقيا؟

مازالت الكرة المصرية تحتل نصيب الأسد من كؤوس دوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ، فالفريقان الأكثر فوزاً بالبطولة هما الأهلي والزمالك قطبي الكرة في بلاد الفراعنة، كما أن الإسماعيلي سبق له الفوز بالبطولة، بل هو من سبق مواطنيه في رفع الكأس.

فاز الأهلي بدوري الأبطال 10 مرات ليتصدر القائمة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني مناصفةً مع مازيمبي الكونغولي بواقع خمس بطولات واقترب الترجي التونسي من التساوي معهما بعد أن فاز في نسختي 2018 و2019.

الأبطال التاريخيون لدوري أبطال أفريقيا

الفريق البطل الوصيف الأهلي - مصر 10 (1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020, 2021) 4 (1983, 2007, 2017, 2018) الزمالك - مصر 5 (1984, 1986, 1993, 1996, 2002) 3 (1994, 2016, 2020) مازيمبي - الكونغو 5 (1967, 1968, 2009, 2010, 2015) 2 (1969, 1970) الترجي - تونس 4 (1994, 2011, 2018، 2019) 4 (1999, 2000, 2010, 2012) هافيا - غينيا 3 (1972, 1975, 1977) 2 (1976, 1978) الرجاء - المغرب 3 (1989, 1997, 1999) 1 (2002) كانون ياوندي - الكاميرون 3 (1971, 1978, 1980) - أسانتي كوتوكو - غانا 2 (1970, 1983) 5 (1967, 1971, 1973, 1982, 1993) الوداد - المغرب 2 (1992, 2017) 2 (2011، 2019) شبيبة القبائل - الجزائر 2 (1981, 1990) - إنيمبا - نيجيريا 2 (2003, 2004) - وفاق سطيف - الجزائر 2 (1988 , 2014) - فيتا كلوب - الكونغو الديمقراطية 1 (1973) 2 (1981 , 2014) هارتس أوف أوك - غانا 1 (2000) 2 (1977 , 1979) النجم الساحلي - تونس 1 (2007) 2 (2004 , 2005) الإسماعيلي - مصر 1 (1969) 1 (2003) أورلاندو بايرتس - جنوب أفريقيا 1 (1995) 1 (2013) أسيك ميموساس - كوت ديفوار 1 (1998) 1 (1995) ماميلودي صنداونز - جنوب أفريقيا 1 (2016) 1 (2001) أوريكس دوالا - الكاميرون 1 (1965) - ستاد أبيدجان - كوت ديفوار 1 (1966) - كارا برازافيل - جمهورية الكونغو 1 (1974) - مولودية الجزائر 1 (1976) - يونيون دوالا - الكاميرون 1 (1979) - الجيش - المغرب 1 (1985) - الإفريقي - تونس 1 (1991) -

كم تبلغ الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا؟ وكيف تطورت منذ 1997؟

بدايةً يجب علينا أن نعرف أن البطولة بشكلها ومسماها الحاليين بدأت منذ عام 1997، ومنذ ذلك الحين تحصل كل الفرق التي تشارك في دور المجموعات على مبالغ مالية.

ارتفعت العوائد المالية للبطولة في مناسبين، الأولى في عام 2009 والثانية كانت في 2017، وفي هذا الجزء ستتعرفوا على مقدار الجوائز المالية منذ بداية المسابقة منذ أكثر من 22 عاماً حتى وصلت إلى شكلها ومسماها الحاليين.

كان شكل المسابقة مختلفاً قليلاً في عام 1997، حيث كان دور المجموعات يلعب من 8 فرق وليس 16، وهذه الـ8 فرق كانت تقسم إلى مجموعتين، وكل مجموعة بها 4 فرق تتواجه فيما بينها إياباً وذهاباً وفي نهاية الدور يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية والعكس، وذلك في نصف نهائي المسابقة.

كانت الأندية الأفريقية المشاركة تقاتل بكل قواها للوصول إلى دور الثمانية، ليس محاولةً منها لصنع التاريخ فحسب ولكن من أجل الحصول على الجوائز المالية الهامة جداً في قارة فقيرة مثل أفريقيا، حتى وإن لم تكن المكافآت ضخمة.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقتها منح كل فريق ينهي دور المجموعات في المركز الرابع 190 ألف دولار أمريكي، أما صاحب المركز الثالث الذي كان يودع البطولة طبقاً لنظام المسابقة فكان يحصل على 261,250 دولار أمريكي، فيما تقرر حصول أي فريق يعبر إلى نصف النهائي سواءً جاء في الصدارة أو الوصافة على مبلغ 427,500 دولار أمريكي، وأخيراً يحصل الفريق الخاسر بالنهائي على 750 ألف دولار، ويحصل البطل على مليون دولار أمريكي.

الجوائز المالية لدوري أبطال إفريقيا بين عامي 1997 و2008:

المركز النهائي للفريق الجائزة البطل 1 مليون دولار أمريكي الخاسر بالنهائي 750 ألف دولار أمريكي الخاسران بمواجهتي نصف النهائي 427,500 دولار أمريكي صاحب المركز الثالث في دور المجموعات 261,250 دولار أمريكي متذيل المجموعة 190 ألف دولار أمريكي

في عام 2009 زاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جوائز المسابقة المادية دون تغيير نظامها، فأصبح البطل يحصل على 1.5 مليون دولار أمريكي، والوصيف يتقاضى مليون دولار أمريكي، كما أصبح الفريقان الخاسران في مواجهتي نصف النهائي يحصل كلُ منهما على 700 ألف دولار أمريكي، فيما يُمنح صاحب المركز الثالث في دور المجموعات على نصف مليون دولار، أما المتذيل فيتقاضى 400 ألف دولار أمريكي.

الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا بين عامي 2009 و2016:

المركز النهائي للفريق الجائزة البطل 1.5 مليون دولار أمريكي الخاسر بالنهائي 1 مليون دولار أمريكي الخاسران بمواجهتي نصف النهائي 700 ألف دولار أمريكي صاحب المركز الثالث في دور المجموعات 500 ألف دولار أمريكي متذيل المجموعة 400 ألف دولار أمريكي

قرر الكاف تغيير موقع دور المجموعات من دور الـ8 إلى دور الـ16 في عام 2017، وعلى أساسه قام بزيادة الجوائز المادية لدوري أبطال أفريقيا لأنها أصبحت تُمنح لأفضل 16 فريقًا بدلاً من أفضل 8.

بات البطل يحصل على 2.5 مليون دولار أمريكي، فيما يتقاضى الوصيف 1.25 مليون دولار أمريكي، أما الفريقين الخاسرين بمواجهتي نصف النهائي يحصل كلُ منهما 800 ألف دولار أمريكي، كما تُمنح الفرق الـ8 الخاسرة بمواجهات ربع النهائي 650 ألف دولار أمريكي، وأصبح الفريق الذي يودع البطولة من دور المجموعات يحصل على مبلغ 550 ألف دولار أمريكي، سواء جاء في المركز الثالث أو الرابع في مجموعته.

الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا منذ عام 2017 حتى الآن: