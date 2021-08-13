جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة
ينتظر عشاق الكرة الإفريقية بداية نسخة جديدة من دوري أبطال إفريقيا، ستنطلق في سبتمبر القادم بالأدوار التمهيدية للبطولة.
فاز الأهلي بالنسختين السابقتين من دوري الأبطال، وابتعد بفارق كبير في ترتيب أكثر الفرق فوزًا بالبطولة، حيث أصبح رصيده 10 ألقاب مقابل 5 ألقاب فقط من البطولة.
أجريت قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا 2022 يوم الجمعة 13 أغسطس 2021، وذلك في مدينة القاهرة العاصمة المصرية.
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وفي هذا التقرير، يقدم جول كل ما تريد معرفته عن دوري أبطال إفريقيا 2021-22 ، جدول مواعيد البطولة والمباريات، موعد قرعة كل دور، نظام المسابقة والأبطال السابقين وأكثر..
المحتوى
- نظام دوري أبطال إفريقيا 2022
- القنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا 2021-22
- جدول مباريات الدور التمهيدي
- جدول مباريات الدور الأول
- الأبطال السابقون
- الجوائز
ما هو نظام بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021-22؟
يشارك في دوري أبطال أفريقيا 54 فريقاً، 44 منهم بدايتهم من الدور التمهيدي الذي هو عبارة عن دور لخروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب.
أما بقية الفرق فستبدأ من الدور التمهيدي الثاني، وهي الفرق الأفضل نتائج في البطولة السنوات السابقة، وهي الوداد والرجاء من المغرب، حوريا الغيني، الأهلي والزمالك من مصر، الترجي والنجم الساحلي من تونس، بالإضافة إلى مازيمبي الكونغولي وسيمبا التنزاني، وصنداونز الجنوب إفريقي.
يتأهل من الدور التمهيدي الثاني 16 فريقًا، يتم توزيعهم على 4 مجموعات يتأهل من كلٍ منها فريقين فقط، وتعود مباريات خروج المغلوب من دور 8 حتى النهائي.
جدول مواعيد دوري أبطال أفريقيا 2021-22
|الدور
|موعد القرعة
|مباريات الذهاب
|مباريات الإياب
|التمهيدي الأول
|13 أغسطس 2021
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|الأول
|15 - 17 أكتوبر 2021
|22 - 24 أكتوبر 2021
|المجموعات
|لم يتحدد بعد
|11 فبراير - 3 أبريل 2022
|ربع النهائي
|لم يتحدد بعد
|15 - 17 أبريل 2022
|20 - 22 أبريل 2022
|نصف النهائي
|6 - 8 مايو 2022
|13 - 15 مايو 2022
|النهائي
|22 - 29 مايو 2022
ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا 2021-22؟
ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية بدايةً من دور المجموعات، أما الدورين الأول والتمهيدي فتنقل مبارياتهما على القنوات الخاصة بمستضيف كل مباراة.
إذا لم تتمكن من المشاهدة عبر التلفاز، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لمباريات دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.
جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 - الدور التمهيدي الأول
ستقام مباريات الدور التمهيدي الأول بنظام خروج المغلوب على مباراتي الذهاب والإياب، ولم تتحدد المواعيد النهائية للمباريات حتى الآن.
|#
|المواجهة
|موعد الذهاب
|موعد الإياب
|1
|كامسار - هارتس أوف أوك
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|2
|أويلرز - أسكو كارا
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|3
|سونابيل - الملعب المالي
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|4
|
جيندارميري ناسيونالي - ماسنجر نجوزي
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|5
|KMKM - الاتحاد الليبي
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|6
|أرتا سولار 7 - توسكر
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|7
|مقديشيو سيتي - APR
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|8
|بوينجيدي - مانيما يونيون
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|9
|أمازولو - نياسا بيج بلوتس
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|10
|جوانينج جالاكسي - DFC 8ème
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|11
|يونج أفريكانز - ريفرز يونايتد
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|12
|فاسيل كينيما - الهلال السوداني
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|13
|تونجيت - أسيك ميموساس
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|14
|أكوا يونايتد - شباب بلوزداد
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|15
|سونجو - أوتوهو
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|16
|فوفو دو باهام - بيترو أتلتيكو
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|17
|إيساي - نواديبو
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|18
|فورتيون - وفاق سطيف
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|19
|ساجرادا - بلاتينيوم
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|20
|رويال ليوباردس - زيسكو يونايتد
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|21
|إكسبريس - المريخ
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
|22
|أكونانجوي - زاناكو
|10 - 12 سبتمبر 2021
|17 - 19 سبتمبر 2021
جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 - الدور التمهيدي الثاني
ستبدأ 10 أندية دوري أبطال إفريقيا 2022 من الدور التمهيدي الثاني، وهي الوداد والرجاء وحوريا والأهلي والترجي والزمالك والنجم الساحلي وماميلودي صنداونز ومازيمبي وسيمبا.
لم تتحدد مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث، لكنها ستقام جميعها في أكتوبر القادم.
|المواجهة
|موعد الذهاب
|موعد الإياب
|الفائز من المباراة 1 - الوداد
|15 - 17 أكتوبر 2021
|22 - 24 أكتوبر 2021
|الفائز من المباراة 2 - الرجاء
|15 - 17 أكتوبر 2021
|22 - 24 أكتوبر 2021
|الفائز من المباراة 3 - حوريا
|15 - 17 أكتوبر 2021
|22 - 24 أكتوبر 2021
|الفائز من المباراة 4 - الأهلي
|15 - 17 أكتوبر 2021
|22 - 24 أكتوبر 2021
|الفائز من المباراة 5 - الترجي
|15 - 17 أكتوبر 2021
|22 - 24 أكتوبر 2021
|الفائز من المباراة 6 - الزمالك
|15 - 17 أكتوبر 2021
|22 - 24 أكتوبر 2021
|الفائز من المباراة 7 - النجم الساحلي
|15 - 17 أكتوبر 2021
|22 - 24 أكتوبر 2021
|الفائز من المباراة 8 - صنداونز
|15 - 17 أكتوبر 2021
|22 - 24 أكتوبر 2021
|الفائز من المباراة 9 - مازيمبي
|15 - 17 أكتوبر 2021
|22 - 24 أكتوبر 2021
|الفائز من المباراة 10 - سيمبا
|15 - 17 أكتوبر 2021
|22 - 24 أكتوبر 2021
|الفائز من المباراة 11 - الفائز من المباراة 12
|15 - 17 أكتوبر 2021
|22 - 24 أكتوبر 2021
|الفائز من المباراة 13 - الفائز من المباراة 14
|15 - 17 أكتوبر 2021
|22 - 24 أكتوبر 2021
|الفائز من المباراة 15 - الفائز من المباراة 16
|15 - 17 أكتوبر 2021
|22 - 24 أكتوبر 2021
|الفائز من المباراة 17 - الفائز من المباراة 18
|15 - 17 أكتوبر 2021
|22 - 24 أكتوبر 2021
|الفائز من المباراة 19 - الفائز من المباراة 20
|15 - 17 أكتوبر 2021
|22 - 24 أكتوبر 2021
|الفائز من المباراة 21 - الفائز من المباراة 22
|15 - 17 أكتوبر 2021
|22 - 24 أكتوبر 2021
ما هي الفرق الفائزة بدوري أبطال أفريقيا؟
مازالت الكرة المصرية تحتل نصيب الأسد من كؤوس دوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ، فالفريقان الأكثر فوزاً بالبطولة هما الأهلي والزمالك قطبي الكرة في بلاد الفراعنة، كما أن الإسماعيلي سبق له الفوز بالبطولة، بل هو من سبق مواطنيه في رفع الكأس.
فاز الأهلي بدوري الأبطال 10 مرات ليتصدر القائمة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني مناصفةً مع مازيمبي الكونغولي بواقع خمس بطولات واقترب الترجي التونسي من التساوي معهما بعد أن فاز في نسختي 2018 و2019.
الأبطال التاريخيون لدوري أبطال أفريقيا
|الفريق
|البطل
|الوصيف
|الأهلي - مصر
|10 (1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020, 2021)
|4 (1983, 2007, 2017, 2018)
|الزمالك - مصر
|5 (1984, 1986, 1993, 1996, 2002)
|3 (1994, 2016, 2020)
|مازيمبي - الكونغو
|5 (1967, 1968, 2009, 2010, 2015)
|2 (1969, 1970)
|الترجي - تونس
|4 (1994, 2011, 2018، 2019)
|4 (1999, 2000, 2010, 2012)
|هافيا - غينيا
|3 (1972, 1975, 1977)
|2 (1976, 1978)
|الرجاء - المغرب
|3 (1989, 1997, 1999)
|1 (2002)
|كانون ياوندي - الكاميرون
|3 (1971, 1978, 1980)
|-
|أسانتي كوتوكو - غانا
|2 (1970, 1983)
|5 (1967, 1971, 1973, 1982, 1993)
|الوداد - المغرب
|2 (1992, 2017)
|2 (2011، 2019)
|شبيبة القبائل - الجزائر
|2 (1981, 1990)
|-
|إنيمبا - نيجيريا
|2 (2003, 2004)
|-
|وفاق سطيف - الجزائر
|2 (1988 , 2014)
|-
|فيتا كلوب - الكونغو الديمقراطية
|1 (1973)
|2 (1981 , 2014)
|هارتس أوف أوك - غانا
|1 (2000)
|2 (1977 , 1979)
|النجم الساحلي - تونس
|1 (2007)
|2 (2004 , 2005)
|الإسماعيلي - مصر
|1 (1969)
|1 (2003)
|أورلاندو بايرتس - جنوب أفريقيا
|1 (1995)
|1 (2013)
|أسيك ميموساس - كوت ديفوار
|1 (1998)
|1 (1995)
|ماميلودي صنداونز - جنوب أفريقيا
|1 (2016)
|1 (2001)
|أوريكس دوالا - الكاميرون
|1 (1965)
|-
|ستاد أبيدجان - كوت ديفوار
|1 (1966)
|-
|كارا برازافيل - جمهورية الكونغو
|1 (1974)
|-
|مولودية الجزائر
|1 (1976)
|-
|يونيون دوالا - الكاميرون
|1 (1979)
|-
|الجيش - المغرب
|1 (1985)
|-
|الإفريقي - تونس
|1 (1991)
|-
كم تبلغ الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا؟ وكيف تطورت منذ 1997؟
بدايةً يجب علينا أن نعرف أن البطولة بشكلها ومسماها الحاليين بدأت منذ عام 1997، ومنذ ذلك الحين تحصل كل الفرق التي تشارك في دور المجموعات على مبالغ مالية.
ارتفعت العوائد المالية للبطولة في مناسبين، الأولى في عام 2009 والثانية كانت في 2017، وفي هذا الجزء ستتعرفوا على مقدار الجوائز المالية منذ بداية المسابقة منذ أكثر من 22 عاماً حتى وصلت إلى شكلها ومسماها الحاليين.
كان شكل المسابقة مختلفاً قليلاً في عام 1997، حيث كان دور المجموعات يلعب من 8 فرق وليس 16، وهذه الـ8 فرق كانت تقسم إلى مجموعتين، وكل مجموعة بها 4 فرق تتواجه فيما بينها إياباً وذهاباً وفي نهاية الدور يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية والعكس، وذلك في نصف نهائي المسابقة.
كانت الأندية الأفريقية المشاركة تقاتل بكل قواها للوصول إلى دور الثمانية، ليس محاولةً منها لصنع التاريخ فحسب ولكن من أجل الحصول على الجوائز المالية الهامة جداً في قارة فقيرة مثل أفريقيا، حتى وإن لم تكن المكافآت ضخمة.
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقتها منح كل فريق ينهي دور المجموعات في المركز الرابع 190 ألف دولار أمريكي، أما صاحب المركز الثالث الذي كان يودع البطولة طبقاً لنظام المسابقة فكان يحصل على 261,250 دولار أمريكي، فيما تقرر حصول أي فريق يعبر إلى نصف النهائي سواءً جاء في الصدارة أو الوصافة على مبلغ 427,500 دولار أمريكي، وأخيراً يحصل الفريق الخاسر بالنهائي على 750 ألف دولار، ويحصل البطل على مليون دولار أمريكي.
الجوائز المالية لدوري أبطال إفريقيا بين عامي 1997 و2008:
|المركز النهائي للفريق
|الجائزة
|البطل
|1 مليون دولار أمريكي
|الخاسر بالنهائي
|750 ألف دولار أمريكي
|الخاسران بمواجهتي نصف النهائي
|427,500 دولار أمريكي
|صاحب المركز الثالث في دور المجموعات
|261,250 دولار أمريكي
|متذيل المجموعة
|190 ألف دولار أمريكي
في عام 2009 زاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جوائز المسابقة المادية دون تغيير نظامها، فأصبح البطل يحصل على 1.5 مليون دولار أمريكي، والوصيف يتقاضى مليون دولار أمريكي، كما أصبح الفريقان الخاسران في مواجهتي نصف النهائي يحصل كلُ منهما على 700 ألف دولار أمريكي، فيما يُمنح صاحب المركز الثالث في دور المجموعات على نصف مليون دولار، أما المتذيل فيتقاضى 400 ألف دولار أمريكي.
الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا بين عامي 2009 و2016:
|المركز النهائي للفريق
|الجائزة
|البطل
|1.5 مليون دولار أمريكي
|الخاسر بالنهائي
|1 مليون دولار أمريكي
|الخاسران بمواجهتي نصف النهائي
|700 ألف دولار أمريكي
|صاحب المركز الثالث في دور المجموعات
|500 ألف دولار أمريكي
|متذيل المجموعة
|400 ألف دولار أمريكي
قرر الكاف تغيير موقع دور المجموعات من دور الـ8 إلى دور الـ16 في عام 2017، وعلى أساسه قام بزيادة الجوائز المادية لدوري أبطال أفريقيا لأنها أصبحت تُمنح لأفضل 16 فريقًا بدلاً من أفضل 8.
بات البطل يحصل على 2.5 مليون دولار أمريكي، فيما يتقاضى الوصيف 1.25 مليون دولار أمريكي، أما الفريقين الخاسرين بمواجهتي نصف النهائي يحصل كلُ منهما 800 ألف دولار أمريكي، كما تُمنح الفرق الـ8 الخاسرة بمواجهات ربع النهائي 650 ألف دولار أمريكي، وأصبح الفريق الذي يودع البطولة من دور المجموعات يحصل على مبلغ 550 ألف دولار أمريكي، سواء جاء في المركز الثالث أو الرابع في مجموعته.
الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا منذ عام 2017 حتى الآن:
|مركز الفريق
|الجائزة
|البطل
|2.5 مليون دولار أمريكي
|الخاسر بالنهائي
|1.25 مليون دولار أمريكي
|الخاسران بمواجهتي نصف النهائي
|800 ألف دولار أمريكي
|الـ8 فرق الخاسرة بمواجهات ربع النهائي
|650 ألف دولار أمريكي
|صاحب المركز الثالث في دور المجموعات
|550 ألف دولار أمريكي
|متذيل المجموعة
|550 ألف دولار أمريكي