موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الإنتاج الحربي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الإنتاج الحربي في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل نادي الإنتاج الحربي ضيفًا على الزمالك في ستاد القاهرة الدولي، وذلك في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2021-22.

لا يفصل الزمالك عن الفوز بالدوري إلا الانتصار على الإنتاج الحربي، حيث يحتل المركز الأول برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف.

الإنتاج الحربي لا بديل له عن الفوز هو الآخر للحفاظ على أمل البقاء في الدوري المصري الممتاز، حيث يتواجد في المركز الأخير برصيد 26 نقطة، بفارق 6 نقاط عن البنك الأهلي، لكن الإنتاج لم يلعب بعد مباراته في الجولة 32.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي؟

تقام مباراة الزمالك والإنتاج الحربي يوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 في ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي؟

تذاع مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.