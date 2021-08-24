الزمالك والإنتاج الحربي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، والتي تقام في ستاد الدفاع الجوي

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الزمالك 0 × 0 الإنتاج الحربي

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📸| إحماء لاعبي الزمالك استعدادًا لملاقاة فريق الإنتاج الحربي في الجولة ٣٣ ضمن منافسات الدوري المصري 🏹



⁦#Zamalek⁩ | ⁦#MostTitledIn20C⁩ | ⁧#الزمالك pic.twitter.com/qu4eQkQ5fp — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 24, 2021

تشكيل الزمالك

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

طارق حامد - إمام عاشور

أشرف بنشرقي - شيكابالا - أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري

تشكيل نادي الزمالك لملاقاة فريق الإنتاج الحربي في الجولة ٣٣ ضمن الدوري المصري 📝 🏹



⁦ #Zamalek ⁩ | ⁦ #MostTitledIn20C ⁩ | ⁧ #الزمالك pic.twitter.com/5Bz1EiS4FL — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 24, 2021

البدلاء: محمد عواد - حازم إمام - أحمد فتوح - محمود علاء - إسلام جابر - يوسف أوباما - أيمن حفني - محمود عبد العزيز - مروان حمدي.

تشكيل الإنتاج الحربي

يبدأ المدرب أحمد كشري بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-4-2

محمد الغندور

علاء سلامة - محمد بازوكا - إسلام جابر - محمد عبد الفتاح

محمد سوستة - حسن ياسين - غنام محمد - أحمد حسن

مصطفى البدري - مامادو نياس

البدلاء: أحمد بوسكا - السيد الشبراوي - معاذ الحناوي - علي فتحي - عبد الرحمن سلامة - إبراهيم عبد الخالق - محمد رمضان - مصطفى الجمل - محمد عبد المجيد.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021

الإنتاج الحربي لا بديل له عن الفوز هو الآخر للحفاظ على أمل البقاء في الدوري المصري الممتاز، حيث يتواجد في المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة، بفارق 6 نقاط عن البنك الأهلي الخامس عشر.

لا يفصل الزمالك عن الفوز بالدوري إلا الانتصار على الإنتاج الحربي، حيث يحتل المركز الأول برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف.

أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2020-21.