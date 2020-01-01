موعد مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب مانويل مارتينيز فاليرو مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في إطار الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني 2020-21.

يحتل البلانكوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة من 15 مواجهه، وفاز الريال يوم الأربعاء 23 ديسمبر على غرناطة بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد ألفريدو دي ستيفانو ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من الليجا.

بينما يحتل إلتشي المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة من 13 مباراة، وتعادل في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدفين مع أوساسونا.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد ضد إلتشي والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد إلتشي؟

موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي مساء يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، الموافق 15 جمادى الأولى 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإلتشي؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 3 لنقل المباراة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إلتشي - ريال مدريد الأربعاء 30 ديسمبر 2020،

15 جمادى الأول 1442،

22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 3 مانويل مارتينيز فاليرو

التشكيل المتوقع لإلتشي

سيكون فريق إلتشي مكتمل الصفوف في مباراة ريال مدريد القادمة، حيث لا يعاني من أي غياب للإصابة أو الإيقاف.

التشكيل | 4-1-4-1

إدجار باديا

خوان سانشيز مينيو - داني كالفو - جونزالو فيردو - أنطونيو باراجان

إيفان ماركوني

تيتي مورينتي - فيديل - جوسين فيرنانديز - جويدو كارييو

لوكاس بوي

التشكيل المتوقع لريال مدريد

يغيب عن ريال مدريد في مباراة إلتشي لاعب واحد فقط هو رودريجو للإصابة، وقد يغيب أيضًا لوكا مودريتش لنفس السبب.

ومن المتوقع أن يبدأ زيدان بكورتوا في حراسة المرمى، كارباخال وفاران وراموس وميندي في الدفاع، فالفيردي وكاسيميرو وكروس في الوسط، فاسكيز وبنزيما وهازارد في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

إدين هازارد - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز