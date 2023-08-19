موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرائد في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

SHAHID

يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية، مباراة قوية تجمع بين الرائد والهلال، في ثالث جولات دوري روشن السعودي موسم 2023-24.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال افتتح الموسم بقوة أمام أبها بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل أمام الفيحاء بهدف لمثله، ويدخل مباراة الرائد بمعنويات مرتفعة بعد التسلح بصفقات قوية على رأسها النجم البرازيلي نيمار، وسيعمل الموج الأزرق على إثبات أنه قادرًا على المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، والخروج بنقاط المباراة كاملة.

أما الرائد فيعاني بشكل كبير هذا الموسم، إذ استهل الموسم بخساراتين من الاتحاد ثم أبها، وسيعمل على أن تكون مباراة الهلال هي نقطة تصحيح مساره هذا الموسم، والخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرائد في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 24 أغسطس 2023 على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، يمكنك رؤية المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم أن يستمتعوا به عبر تطبيق SHAHID.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الرائد - الهلال الخميس 24 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC

شاهد مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية

|

SHAHID